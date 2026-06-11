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Новини Побиття українців у Польщі
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У Польщі викрали двох українців і вимагали від них гроші, - ЗМІ

У Вроцлаві викрали двох українців, вимагаючи від них грошей

Наприкінці травня у польському Вроцлаві викрали двох 20-річних громадян України та утримували їх у підвалі, намагаючись отримати від них якомога більше грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, поліція вже затримала чотирьох підозрюваних.

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Українців заманили у пастку та відвезли до підвалу

За даними слідства, одного з молодих чоловіків під приводом надання послуги запросили на подвір’я на вулиці Бардзькій, іншого – на парковку на вулиці Свірадовській.

Там на них чекали нападники. Обох українців силоміць затягнули до автомобілів, після чого перевезли до підвалу ресторану в історичній частині Вроцлава.

Під час утримання викрадачі погрожували потерпілим та застосовували до них фізичне насильство.

Зловмисники змусили чоловіків передати паролі від банківських застосунків, а також вимагали позичати гроші у знайомих.

За версією слідства, метою викрадачів було отримати від українців максимально можливу суму грошей.

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Поліція затримала чотирьох підозрюваних

Правоохоронці встановили місцеперебування учасників злочину та затримали їх.

Серед підозрюваних – громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років.

Усім чотирьом інкримінують незаконне позбавлення волі із завданням страждань, розбій, вимагання та побиття.

Наразі за рішенням суду підозрюваних взяли під варту.

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Польща (9356) викрадення (856) українці (2748)
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Топ коментарі
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ну а чо, в історичній частині Вроцлава. Набагато приємніше ніж в якихось руїнах на околиці
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11.06.2026 12:02 Відповісти
+1
Європа су*а. Тягнуть в підвал і вибивають гроші. В Африці люди культурніші.
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11.06.2026 11:20 Відповісти
+1
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11.06.2026 11:27 Відповісти
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Які послуги вони надавали у дворах?
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11.06.2026 11:16 Відповісти
Певно вельми законні.
Але яка різниця?

Хіба навіть продаж наркотиків чи проституція це якось може порівнюватись з викраденням чи катуванням людини?
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11.06.2026 11:41 Відповісти
А якщо це опариш якогось "міндіча"?
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11.06.2026 11:49 Відповісти
Європа су*а. Тягнуть в підвал і вибивають гроші. В Африці люди культурніші.
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11.06.2026 11:20 Відповісти
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11.06.2026 11:27 Відповісти
Чукча не чітатєль, Чукча пісатєль...
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11.06.2026 11:32 Відповісти
З Європи серед нападників був тільки один українець. Двоє інші - Африка і Азія.
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11.06.2026 12:17 Відповісти
Тепер це і є населення Європи.
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11.06.2026 13:02 Відповісти
У вас проблеми з математикою " Усім чотирьом інкримінують незаконне ... Джерело: https://censor.net/ua/n4007830"
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11.06.2026 13:08 Відповісти
А країни написані лише 3.
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11.06.2026 13:17 Відповісти
"Серед підозрюваних - громадяни Казахстану, України та Тунісу"
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11.06.2026 12:20 Відповісти
Громадян Польщі серед викрадачів там не було , а були виродки
з інших країн !!
Не відомо про які послуги йде мова ?
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11.06.2026 11:27 Відповісти
Одні хлопці на війні гинуть, а інші "послуги" від хвойд за кордоном отримують. Краса. Наш генофонд!
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11.06.2026 12:00 Відповісти
ну а чо, в історичній частині Вроцлава. Набагато приємніше ніж в якихось руїнах на околиці
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11.06.2026 12:02 Відповісти
 
 