У Польщі викрали двох українців і вимагали від них гроші, - ЗМІ

Наприкінці травня у польському Вроцлаві викрали двох 20-річних громадян України та утримували їх у підвалі, намагаючись отримати від них якомога більше грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, поліція вже затримала чотирьох підозрюваних.

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Українців заманили у пастку та відвезли до підвалу

За даними слідства, одного з молодих чоловіків під приводом надання послуги запросили на подвір’я на вулиці Бардзькій, іншого – на парковку на вулиці Свірадовській.

Там на них чекали нападники. Обох українців силоміць затягнули до автомобілів, після чого перевезли до підвалу ресторану в історичній частині Вроцлава.

Під час утримання викрадачі погрожували потерпілим та застосовували до них фізичне насильство.

Зловмисники змусили чоловіків передати паролі від банківських застосунків, а також вимагали позичати гроші у знайомих.

За версією слідства, метою викрадачів було отримати від українців максимально можливу суму грошей.

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Поліція затримала чотирьох підозрюваних

Правоохоронці встановили місцеперебування учасників злочину та затримали їх.

Серед підозрюваних – громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років.

Усім чотирьом інкримінують незаконне позбавлення волі із завданням страждань, розбій, вимагання та побиття.

Наразі за рішенням суду підозрюваних взяли під варту.

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