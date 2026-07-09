Група молодиків побила 19-річного українця за розмову рідною мовою у Польщі, - ЗМІ

У місті Вроцлав, що у Польщі, група молодиків жорстоко побила 19-річного громадянина України після того, як почула, що він розмовляє українською мовою.

Про це пише видання Radio Wrocław, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про побиття?

Зазначається, що близько 20:00 4 липня хлопець, на ім'я Володимир відпочивав із друзями та дівчиною. Після телефонної розмови з батьками українською мовою до нього підійшов один із незнайомців і почав вимагати віддати електронну сигарету. Після відмови він покликав інших учасників групи, які напали на українця.

За словами потерпілого, нападники повалили його на землю та почали бити руками й ногами. Унаслідок побиття хлопець дістав перелом носа, пошкодження носового хряща та травми різних частин тіла.

"У мене був весь ніс залитий, я був весь в крові, сорочка порвана, мені також зірвали намисто. А потім, після всього цього, коли вже приїхала поліція і перервала цю подію, я це чув, і мої подруги чули, що вони там сміялися, коли вже пішли від мене, що вони побили українця", - згадує він.

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Розслідування: батьки звертаються до свідків

Швидку допомогу та поліцію викликали друзі потерпілого. Нападники втекли ще до прибуття правоохоронців.

Спочатку інцидент кваліфікували як бійку, однак після медичного обстеження, яке підтвердило тілесні ушкодження середньої тяжкості, Володимир разом із батьками офіційно звернувся до поліції із заявою про побиття.

У поліції Вроцлава підтвердили, що отримали повідомлення про можливий злочин і розпочали розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини нападу та причетних до нього осіб.

Батьки потерпілого закликали всіх, хто став свідком події, звернутися до поліції та допомогти встановити нападників.

Ігор, батько 19-річного хлопця, не може зрозуміти, чому на сина напали після того, як хтось почув, що він говорить українською:

"Він говорить українською та російською мовами, чи не так? Це викликало таку агресію, але чому така агресія? Люди, не дай Боже, щоб хтось зустрів таку ситуацію на своєму шляху. Просто як тварини, вони побили одну людину. Ця агресія не повинна текти по всьому місту Вроцлав, вона не повинна текти. Ми повинні її зупинити".

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