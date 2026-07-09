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Польский пророссийский политик Толвинский закупил в Беларуси 20 армейских аптечек и передал их армии РФ. ВИДЕО

Бывший депутат польского Сейма и лидер пророссийской политической силы "Front" Кшиштоф Толвинский закупил в Беларуси 20 армейских аптечек дляроссийских оккупантов. Польский политик приобрел их на территории Беларуси и передал россиянам при посредничестве представителей режима Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Толвинский публично поддержал действия страны-агрессора, заявив, что российские солдаты "проливают кровь за правое дело".

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Кроме того, польский политик выступил с критикой в адрес своих сограждан, назвав "преступниками" тех поляков, которые участвовали в сборе средств и финансовой поддержке Вооруженных сил Украины.

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Стоит отметить, что весной 2026 года суд уже признал Кшиштофа Толвинского виновным в разжигании ненависти к украинцам, однако это судебное решение не остановило его дальнейшую деятельность в интересах РФ.

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армия РФ (23258) Лукашенко Александр (3656) политика (7866) Польша (9281) помощь (8422) сейм (99)
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Топ комментарии
+33
Навроцький має вручити йому отой орден, що повернули йому з України!! Нагорода, знайшла свого хєроя!
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09.07.2026 09:42 Ответить
+12
Політик, на якого заслуговують поляки...
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09.07.2026 09:45 Ответить
+12
20 аптечек?! Пипец нищеброд, парился бы вообще на минималках - 1200 чёрных пакетов надо было! И денег бы не больше потратил и цифра солиднее!
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09.07.2026 09:53 Ответить

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