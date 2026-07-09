Польский пророссийский политик Толвинский закупил в Беларуси 20 армейских аптечек и передал их армии РФ. ВИДЕО
Бывший депутат польского Сейма и лидер пророссийской политической силы "Front" Кшиштоф Толвинский закупил в Беларуси 20 армейских аптечек дляроссийских оккупантов. Польский политик приобрел их на территории Беларуси и передал россиянам при посредничестве представителей режима Лукашенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Толвинский публично поддержал действия страны-агрессора, заявив, что российские солдаты "проливают кровь за правое дело".
Кроме того, польский политик выступил с критикой в адрес своих сограждан, назвав "преступниками" тех поляков, которые участвовали в сборе средств и финансовой поддержке Вооруженных сил Украины.
Стоит отметить, что весной 2026 года суд уже признал Кшиштофа Толвинского виновным в разжигании ненависти к украинцам, однако это судебное решение не остановило его дальнейшую деятельность в интересах РФ.
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