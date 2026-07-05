Повреждение могилы Богдана Лепкого в Кракове: полиция Польши не связывает инцидент с мотивами национального характера
Польская полиция выясняет обстоятельства повреждения памятника на могиле украинского поэта, писателя и общественного деятеля Богдана Лепкого.
Об этом пресс-служба воеводского управления полиции в Кракове сообщила изданию Fakt, передает Цензор.НЕТ.
Полиция выясняет обстоятельства
Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в воскресенье, 5 июля, около 12:00.
"На месте был проведен осмотр, а в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела", — заявили в полиции.
В то же время польские правоохранители отметили, что пока не связывают этот случай с мотивами национального характера.
"Повреждение памятника могло произойти в течение последних двух недель", — добавила пресс-служба воеводского управления полиции в Кракове.
Что предшествовало?
Напомним, что в ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили могилу выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив барельеф с надгробия.
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