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Новости Повреждение памятника на могиле Богдана Лепкого
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Повреждение могилы Богдана Лепкого в Кракове: полиция Польши не связывает инцидент с мотивами национального характера

В Кракове повредили памятник на могиле Богдана Лепкого

Польская полиция выясняет обстоятельства повреждения памятника на могиле украинского поэта, писателя и общественного деятеля Богдана Лепкого.

Об этом пресс-служба воеводского управления полиции в Кракове сообщила изданию Fakt, передает Цензор.НЕТ.

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Полиция выясняет обстоятельства

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в воскресенье, 5 июля, около 12:00.

"На месте был проведен осмотр, а в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела", — заявили в полиции.

В то же время польские правоохранители отметили, что пока не связывают этот случай с мотивами национального характера.

"Повреждение памятника могло произойти в течение последних двух недель", — добавила пресс-служба воеводского управления полиции в Кракове.

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Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили могилу выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив барельеф с надгробия.

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Топ комментарии
+14
Та це наслідки. Причина очевидна: Україна завоювала суб'єктність і тихо, але впевнено послала всіх кандидатів на старших браті-опікунів. Шо москалів, шо вигулькнувших дуже вчасно з замшілими імперськими хотілками поляків.
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05.07.2026 21:48 Ответить
+9
Ну звичайно ж це не націоналізм який сама польська влада підігріває, з розкопками обісралися то ж треба додавати цей момент та поставити всі крапки над і
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05.07.2026 21:47 Ответить
+5
бойкот польських товарів однозначно!
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05.07.2026 21:56 Ответить

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