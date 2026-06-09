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Новости Вандализм на кладбище Львов
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Могилу Героя Украины Матвиива осквернили в Жидачеве на Львовщине, - полиция

поліція

В Жидачеве полицейские выясняют обстоятельства осквернения могилы Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Львовской области. 

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Детали

Как отмечается, сообщение о происшествии в полицию поступило 7 июня около 15:30 от родителей погибшего Героя Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Стрыйского районного управления полиции.

Как предварительно установили правоохранители, неустановленные лица повредили могилу Героя Украины на городском кладбище в Жидачеве.

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Расследование продолжается

  • Под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.
  • Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к надругательству над могилой.

В соцсетях пишут, что речь идет об осквернении могилы Тараса Матвиива.

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Что предшествовало?

Напомним, 10 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ погиб Тарас Матвиив, младший лейтенант, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

13 июля 2020 года президент Зеленский присвоил Тарасу Матвииву звание Героя Украины.

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Герой Украины (516) кладбище (296) вандализм (617) Львовская область (3205) Стрыйский район (33) Жидачов (1)
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Непокарані вірьовкою ригоАНАЛЬНІ ждуни і коригувальники, продовжують смердючу справу своїх хазяїв - шуфрича-портнова-льовочкина-бойка-єфремова-клюєвих-сівковича-єрмака-татарова-бананова….
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09.06.2026 12:47 Ответить
Можна уявити як рашисти та їхні найманці будуть намагатись сплюндрувати могили лідерів українського визвольного руху минулого століття, яких заради власного піару збирається перепоховати в Україні Лідор Всесвіту саме зараз, коли ракети та дрони рашистів щодня б'ють по Україні.
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09.06.2026 12:55 Ответить
 
 