Могилу Героя Украины Матвиива осквернили в Жидачеве на Львовщине, - полиция
В Жидачеве полицейские выясняют обстоятельства осквернения могилы Героя Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Львовской области.
Детали
Как отмечается, сообщение о происшествии в полицию поступило 7 июня около 15:30 от родителей погибшего Героя Украины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Стрыйского районного управления полиции.
Как предварительно установили правоохранители, неустановленные лица повредили могилу Героя Украины на городском кладбище в Жидачеве.
Расследование продолжается
- Под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.
- Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к надругательству над могилой.
В соцсетях пишут, что речь идет об осквернении могилы Тараса Матвиива.
Что предшествовало?
Напомним, 10 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ погиб Тарас Матвиив, младший лейтенант, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.
13 июля 2020 года президент Зеленский присвоил Тарасу Матвииву звание Героя Украины.
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