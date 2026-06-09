Могилу Героя Украины Матвиива осквернили в Жидачеве на Львовщине, - полиция

В Жидачеве полицейские выясняют обстоятельства осквернения могилы Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Львовской области.

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Детали

Как отмечается, сообщение о происшествии в полицию поступило 7 июня около 15:30 от родителей погибшего Героя Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Стрыйского районного управления полиции.

Как предварительно установили правоохранители, неустановленные лица повредили могилу Героя Украины на городском кладбище в Жидачеве.

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Расследование продолжается

Под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к надругательству над могилой.

В соцсетях пишут, что речь идет об осквернении могилы Тараса Матвиива.

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Что предшествовало?

Напомним, 10 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ погиб Тарас Матвиив, младший лейтенант, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

13 июля 2020 года президент Зеленский присвоил Тарасу Матвииву звание Героя Украины.