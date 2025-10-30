РУС
Вандалы в Германии нарисовали пропагандистские символы "Z" на военных могилах. ФОТО

В Германии на военном кладбище неизвестные осквернили 66 захоронений запрещенной российской пропагандистской символикой "Z".

Об этом сообщила администрация района Райникендорф, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об акте вандализма

Власти сообщили, что на 66 могилах был нарисован фиолетовый символ "Z", а на другом большом надгробии, 67-м по счету, были нанесены буквы "RUS".

Акт вандализма, вероятно, произошел в течение последних 24 часов.

Символ "Z" в Германии – это запрещенный пропагандистский символ в поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

В Германии осквернили символикой россиян 67 могил солдат
Фото: BA Reinickendorf
В Германии осквернили символикой россиян 67 могил солдат
Фото: BA Reinickendorf

Реакция мэрии и полиции

"Эти отвратительные акты вандализма являются нападением на наши основополагающие демократические ценности и достоинство погибших. Те, кто оскверняет военные захоронения, также нападают на наше общее историческое сознание и культуру памяти", - заявила мэр округа Эмине Демирбюкен-Вегнер от Христианско-демократической партии Германии.

Местная полиция открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества.

Служба государственной безопасности, отвечающая за политически мотивированные преступления, сейчас изучает вопрос о том, нужно ли брать на себя расследование инцидента.

Военные надгробия очистят за счет местных властей после того, как полиция завершит осмотр места.

В Германии осквернили символикой россиян 67 могил солдат
Фото: BA Reinickendorf

+10
Ще більше кацапні німецьких паспортів роздавайте. Ідіоти. А меркельшу взагалі треба під суд та на пожиттєве.
30.10.2025 19:39
+9
шкода ******* німці надто толерантні, за таке було би непогано ****** причетну русню бензином та підпалити
30.10.2025 19:30
+6
Німці дограються із своєю толерастією до русні! Вже давно пора брати приклад з Балтії! Чемодан-вокзал, а краще кулявлоба!
30.10.2025 19:32
шкода ******* німці надто толерантні, за таке було би непогано ****** причетну русню бензином та підпалити
30.10.2025 19:30
Німці дограються із своєю толерастією до русні! Вже давно пора брати приклад з Балтії! Чемодан-вокзал, а краще кулявлоба!
30.10.2025 19:32
Служба державної безпеки, яка відповідальна за політично мотивовані злочини, зараз вивчає питання про те, чи потрібно брати на себе розслідування інциденту.

без коментарів.....

.
30.10.2025 19:39
Цій поважній службі було б дуже корисним не вагаючись негласно перевірити криптогаманці вандалів. Зʼясувати, звідки на них крипта надходила, чия драхматургія? Хоча і так зрозуміло, що за кожною подібною "акцією" - замовлення і фінансування від "асвабадітєлєй" з кремля.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:43
Ще більше кацапні німецьких паспортів роздавайте. Ідіоти. А меркельшу взагалі треба під суд та на пожиттєве.
30.10.2025 19:39
Последние 3 года сожалею, что Адольф Алоизыч не добил большевизм в России. Если бы это случилось, мы были бы протекторат Германии. Жили бы примерно как живут прибалты или поляки.
30.10.2025 19:42
Сначала мы бы вырезали евреев и цыган... Потом кого??? А ведь по идеологии нацизма обязательно нужен был следующий... Алоизович не тех во враги назначил! Это должна была быть русня... И вопрос к тебе - на этом сайте, как и во всей Украине рашку не поминают с большой буквы, второй промах - не в, а на рашке..., Ну и страны Балтии не называют прибалтами... Учись, вижу зарегился ты недавно...
30.10.2025 20:52
ЧУДОВО. Побільше б такого. Чим більше рузкіе будуть ліпити свою Z - тим більше нам підтримка ірозумння що це стадо не можна навчити жити нормально. А то десятки років ілюзій а потім трупи сотнями тисяч у нас
30.10.2025 19:47
30.10.2025 19:51
ну, там не тільки військові могили

родина Шайбель що загинула під бомбами, мати 32 років та двоє синів 12 та 3 років ...
30.10.2025 19:49
Помогите заблокировать канал на YouTube Frau INNA вещает на русском в Германии.Поливает грязью Украину,украинцев в Германии и распространяет пропаганду Путлера Сегодня про его Wunderwaffe!
30.10.2025 19:52
Давайте посилання, я відправлю report, може інші теж.
30.10.2025 19:54
Но это легко найти канал на Ютубе ввести на немецком название ее канал так и называется
30.10.2025 20:07
Репортнув. Ось посилання для тих, хто теж хоче репортнути за hate speech: https://www.youtube.com/@innacity
30.10.2025 20:14
То ще дрібниці. Кацапні німці напускали дофіга. А як почнеться в німців війна з московією,ото буде ждунів і навідників.
30.10.2025 19:53
Захарова з «башироми-петровими», виконує свої погрози щодо закидання московським лайном, країн ЄС-НАТО??
30.10.2025 20:25
русіше швайн
30.10.2025 20:26
 
 