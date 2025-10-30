Вандалы в Германии нарисовали пропагандистские символы "Z" на военных могилах. ФОТО
В Германии на военном кладбище неизвестные осквернили 66 захоронений запрещенной российской пропагандистской символикой "Z".
Об этом сообщила администрация района Райникендорф, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об акте вандализма
Власти сообщили, что на 66 могилах был нарисован фиолетовый символ "Z", а на другом большом надгробии, 67-м по счету, были нанесены буквы "RUS".
Акт вандализма, вероятно, произошел в течение последних 24 часов.
Символ "Z" в Германии – это запрещенный пропагандистский символ в поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.
Реакция мэрии и полиции
"Эти отвратительные акты вандализма являются нападением на наши основополагающие демократические ценности и достоинство погибших. Те, кто оскверняет военные захоронения, также нападают на наше общее историческое сознание и культуру памяти", - заявила мэр округа Эмине Демирбюкен-Вегнер от Христианско-демократической партии Германии.
Местная полиция открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества.
Служба государственной безопасности, отвечающая за политически мотивированные преступления, сейчас изучает вопрос о том, нужно ли брать на себя расследование инцидента.
Военные надгробия очистят за счет местных властей после того, как полиция завершит осмотр места.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без коментарів.....
.
родина Шайбель що загинула під бомбами, мати 32 років та двоє синів 12 та 3 років ...