В селе Косорин в Словакии памятник Словацкому национальному восстанию, на постаменте которого стоит советский танк Т-34, получил повреждения. Неизвестные написали на нем "Да здравствует Цинтула" и "россияне - отвратительные".

Полиция начала расследование вандализма. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток обвинил в нападении "сторонников оппозиции", которые "открыто одобряют покушения на премьер-министра, распространяют ненависть к конкретным группам и совершают вандализм в отношении памятников, являющихся частью национальной идентичности".

Глава села Дарья Морвайова отметила, что ранее подобных случаев в Косорине не случалось. "В основном дети просто лазили на танк и могли его немного повредить, но ничего подобного мы не имели. В селе также выставлен истребитель МиГ-15 Ути из более позднего периода, и с ним подобных случаев не было. Когда одна из жительниц сообщила мне об этом, я была шокирована", - сказала она.

15 октября селяне пытались очистить надписи с постамента, но пока неизвестно, удастся ли это сделать без шлифовки каменной поверхности. Глава села предположила, что за актом вандализма стоит кто-то, кто хорошо знает регион.

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

