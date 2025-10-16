"Росіяни - огидні": у Словаччині невідомі розмалювали пам’ятник національному повстанню. ФОТО

У селі Косорін у Словаччині пам’ятник Словацькому національному повстанню, на постаменті якого стоїть радянський танк Т-34, зазнав пошкодження. Невідомі написали на ньому "Хай живе Цінтула" та "росіяни - огидні".

Поліція розпочала розслідування вандалізму. Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток звинуватив у нападі "прихильників опозиції", які "відкрито схвалюють замахи на прем’єр-міністра, поширюють ненависть до конкретних груп і вчиняють вандалізм щодо пам’яток, що є частиною національної ідентичності".

Голова села Дарина Морвайова зазначила, що раніше подібних випадків у Косоріні не траплялося. "Здебільшого діти просто лазили на танк і могли його трохи пошкодити, але нічого подібного ми не мали. У селі також виставлено винищувач МіГ-15 Уті з пізнішого періоду, і з ним подібних випадків не було. Коли одна з мешканок повідомила мені про це, я була шокована", - сказала вона.

15 жовтня селяни намагалися очистити написи з постаменту, але поки що невідомо, чи вдасться це зробити без шліфування кам’яної поверхні. Голова села припустила, що за актом вандалізму стоїть хтось, хто добре знає регіон.

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

