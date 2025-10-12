У Києві встановили пам’ятний знак на честь капеланів. ФОТОрепортаж

У Києві з'явився пам’ятний знак капеланам. Його встановили 12 жовтня, у день капеланства, біля Арки Свободи українського народу, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Начальник Служби військового капеланства, полковник Олександр Вовкотеча, підкреслив важливість духовної традиції капеланів та згадав святого Мартина Турського, який вважається покровителем військових капеланів передає Цензор.НЕТ.

Від імені Київської міської військової адміністрації зі словами подяки виступив заступник начальника КМВА Євген Коваленко, передавши привітання від начальника адміністрації Тимура Ткаченка. Він зазначив, що капелани дають важливу духовну підтримку українським захисникам у складні часи війни.

На заході були присутні представники влади, офіцери Служби військового капеланства, капелани різних конфесій, військові, митці з об’єднання "Культурні сили", а також кияни і гості столиці.

Військові капелани в ЗСУ

Нагадаємо, у вересні 2022 року було затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів. Затверджено зразок бланка мандата та його опис.

Також у вересні 2023 року Міністерство оборони України затвердило нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.

У серпні 2024 року Міноборони впорядкувало діяльність Міжконфесійної ради з питань військового капеланства.

