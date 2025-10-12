В Киеве установили памятный знак в честь капелланов. ФОТОрепортаж

В Киеве появился памятный знак капелланам. Его установили 12 октября, в День капелланства, возле Арки Свободы украинского народа, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Начальник Службы военного капелланства, полковник Александр Вовкотеча, подчеркнул важность духовной традиции капелланов и вспомнил святого Мартина Турского, который считается покровителем военных капелланов передает Цензор.НЕТ.

От имени Киевской городской военной администрации со словами благодарности выступил заместитель начальника КГВА Евгений Коваленко, передав поздравления от начальника администрации Тимура Ткаченко. Он отметил, что капелланы дают важную духовную поддержку украинским защитникам в сложные времена войны.

На мероприятии присутствовали представители власти, офицеры Службы военного капелланства, капелланы разных конфессий, военные, художники из объединения "Культурні сили", а также киевляне и гости столицы.

Военные капелланы в ВСУ

Напомним, в сентябре 2022 года было утверждено Положение о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности, которым определена организация работы, связанной с выдачей мандата, порядок изготовления и выдачи мандатов и их дубликатов. Утвержден образец бланка мандата и его описание.

Также в сентябре 2023 года Министерство обороны Украины утвердило новые эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ.

В августе 2024 года Минобороны упорядочило деятельность Межконфессионального совета по вопросам военного капелланства.

