Міноборони впорядкувало діяльність Міжконфесійної ради з питань військового капеланства

Затвержено нове Положення про діяльність Міжконфесійної ради з питань військового капеланства при Міноборони (наказ від 25.06.2024 № 416/нм, зареєстрований Міністерством юстиції України 11.07.2024 за № 1047/42392).

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Міжконфесійна рада забезпечуватиме співпрацю між релігійними організаціями, священнослужителі яких обіймають посади військових капеланів.

Також Рада обговорюватиме та вирішуватиме спірні питання, братиме участь у підготовці відповідних нормативних актів. Рішення ради мають рекомендаційний характер і подаються на розгляд міністру оборони України або його заступнику.

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У Міноборони розповіли, що Рада формуватиметься на засадах рівноправ’я конфесій, а кожна релігійна організація, священнослужителі якої обіймають посади військових капеланів у системі Міноборони, буде представлена двома особами. Персональний склад Міжконфесійної ради затверджує міністр оборони України.

"Міністерство оборони приділяє постійну увагу питанням реалізації конституційного права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців. Ми продовжуємо розвивати інститут військового капеланства та створювати всі умови для того, щоб кожен захисник, незалежно від релігійних поглядів, отримував допомогу та підтримку", - наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

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Варто нагадати, Міноборони запустило службу військового капеланства ЗСУ восени 2022 року. Кабінет Міністрів України затвердив Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності. Також було затверджено нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.