Кабмін затвердив порядок видачі мандата на капеланську службу в ЗСУ

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.

Про це у телеграмі поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів. Затверджено зразок бланка мандата та його опис", - уточнив він.

Також читайте: Капеланську службу ЗСУ запустять уже незабаром, - Міноборони