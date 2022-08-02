Кабмін затвердив порядок видачі мандата на капеланську службу в ЗСУ
Кабінет Міністрів України затвердив Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.
Про це у телеграмі поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів. Затверджено зразок бланка мандата та його опис", - уточнив він.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.08.2022 18:55 Відповісти Мені подобається 7
Каракуль
показати весь коментар02.08.2022 22:19 Відповісти Мені подобається 0
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