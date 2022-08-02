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Кабмін затвердив порядок видачі мандата на капеланську службу в ЗСУ

капелан

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.

Про це у телеграмі поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Затверджено Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, яким визначено організацію роботи, пов’язаної з видачею мандата, порядок виготовлення та видачі мандатів та їх дублікатів. Затверджено зразок бланка мандата та його опис", - уточнив він.

Також читайте: Капеланську службу ЗСУ запустять уже незабаром, - Міноборони

Автор: 

Кабмін (14109) капелан (84) ЗСУ (7598)


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02.08.2022 18:55 Відповісти
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02.08.2022 22:19 Відповісти
 
 