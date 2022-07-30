Капеланську службу ЗСУ запустять уже незабаром, - Міноборони

В Україні найближчим часом з'явиться капеланська служба ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Маляр повідомила про свою та заступника командувача Сухопутних військ Олександра Голоднюка нещодавню зустріч на сході України з капеланами, які працюють на передовій.

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"Україна унікальна не лише волелюбством нашого народу, а й безконфліктною мультиконфесіональністю. Власне, капеланське братерство це теж доводить. У нас найближчим часом запускається капеланська служба ЗСУ - на виконання норм нового закону. Тож нам треба було обговорити чимало організаційних питань. Але основне наше спільне завдання - це задоволення духовних потреб наших військових та підтримка їх морального духу", - зазначила Маляр.

За її словами, широкомасштабна війна поставила наших захисників і захисниць перед новими дуже складними викликами, тому моральна та духовна підтримка потрібні як ніколи.