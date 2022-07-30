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Новини Війна
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Капеланську службу ЗСУ запустять уже незабаром, - Міноборони

капелан

В Україні найближчим часом з'явиться капеланська служба ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Маляр повідомила про свою та заступника командувача Сухопутних військ Олександра Голоднюка нещодавню зустріч на сході України з капеланами, які працюють на передовій.

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"Україна унікальна не лише волелюбством нашого народу, а й безконфліктною мультиконфесіональністю. Власне, капеланське братерство це теж доводить. У нас найближчим часом запускається капеланська служба ЗСУ - на виконання норм нового закону. Тож нам треба було обговорити чимало організаційних питань. Але основне наше спільне завдання - це задоволення духовних потреб наших військових та підтримка їх морального духу", - зазначила Маляр.

За її словами, широкомасштабна війна поставила наших захисників і захисниць перед новими дуже складними викликами, тому моральна та духовна підтримка потрібні як ніколи.

Автор: 

Міноборони (7401) капелан (84) ЗСУ (7579) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+6
чому ? багато вірян взяли зброю за валять москалів. їм треба обгрунтування, бо хвилюються що грішать. потрібні люди, які пояснять що вбивати москалів - то не є гріх.
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30.07.2022 18:24
+3
Капеланство не потрібне ВСУ
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30.07.2022 18:18
+1
Євангелії від Луки 22:36 Ісус каже Своїм учням, що залишалися біля Нього: «Хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча»

«Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров» (Вихід 22:1-2)

«Захисти мене від мого супротивника!» (Луки 18:3)

ну і так далі
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30.07.2022 18:08
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Євангелії від Луки 22:36 Ісус каже Своїм учням, що залишалися біля Нього: «Хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча»

«Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров» (Вихід 22:1-2)

«Захисти мене від мого супротивника!» (Луки 18:3)

ну і так далі
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30.07.2022 18:08 Відповісти
Капеланство не потрібне ВСУ
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30.07.2022 18:18 Відповісти
чому ? багато вірян взяли зброю за валять москалів. їм треба обгрунтування, бо хвилюються що грішать. потрібні люди, які пояснять що вбивати москалів - то не є гріх.
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30.07.2022 18:24 Відповісти
Зазвичай капелан також виконує функцію польового психолога. Їхні обов'язки полягають у морально-психічному стані військ.
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30.07.2022 19:20 Відповісти
Можнло невеличкий офтоп?Ви справді в Японії знаходитесь?Можно з вами якось зв'язатись?
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30.07.2022 23:36 Відповісти
Как по мне то все они торговцы воздухом, но если кого-то вставляет, так почему и нет.
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30.07.2022 18:33 Відповісти
ВИ ПРОСТО НЕ УЯВЛЯЄТЕ ЯК ЦЕ ПОТРІБНО ВСУ!!!!??
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30.07.2022 19:05 Відповісти
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30.07.2022 18:29 Відповісти
шо-то якось не зрозуміло...про що вона сказала...

///
14 грудня 2016 р. вважається офіційною датою становлення кадрової служби військового духовенства. Саме цього дня Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ №685 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних силах України". Документ визначив структуру, основні завдання та порядок діяльності капеланської служби
Відповідно до Наказу Міністерства оборони України №685, кожна релігійна організація самостійно здійснює загальну богословську підготовку кандидатів на посади військових священиків (капеланів). Разом з тим, військові священики (капелани) проходять курс навчання за відповідною програмою, яка включає основи військової справи, військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку.
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30.07.2022 18:50 Відповісти
вона мала наувазі шо то будуть не товсті попи у військовій частині, а люди зі зброєю у однострої, у окопі поруч, які грамотно обгрунтують що вбивати москалів - не гріх.
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30.07.2022 18:55 Відповісти
При всем уважении, капеллланская служба - последнее что нужно ВСУ.
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30.07.2022 21:04 Відповісти
 
 