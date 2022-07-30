Капеланську службу ЗСУ запустять уже незабаром, - Міноборони
В Україні найближчим часом з'явиться капеланська служба ЗСУ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Маляр повідомила про свою та заступника командувача Сухопутних військ Олександра Голоднюка нещодавню зустріч на сході України з капеланами, які працюють на передовій.
"Україна унікальна не лише волелюбством нашого народу, а й безконфліктною мультиконфесіональністю. Власне, капеланське братерство це теж доводить. У нас найближчим часом запускається капеланська служба ЗСУ - на виконання норм нового закону. Тож нам треба було обговорити чимало організаційних питань. Але основне наше спільне завдання - це задоволення духовних потреб наших військових та підтримка їх морального духу", - зазначила Маляр.
За її словами, широкомасштабна війна поставила наших захисників і захисниць перед новими дуже складними викликами, тому моральна та духовна підтримка потрібні як ніколи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров» (Вихід 22:1-2)
«Захисти мене від мого супротивника!» (Луки 18:3)
ну і так далі
///
14 грудня 2016 р. вважається офіційною датою становлення кадрової служби військового духовенства. Саме цього дня Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ №685 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних силах України". Документ визначив структуру, основні завдання та порядок діяльності капеланської служби
Відповідно до Наказу Міністерства оборони України №685, кожна релігійна організація самостійно здійснює загальну богословську підготовку кандидатів на посади військових священиків (капеланів). Разом з тим, військові священики (капелани) проходять курс навчання за відповідною програмою, яка включає основи військової справи, військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку.