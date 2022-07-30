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Новости Война
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Капелланскую службу ВСУ запустят уже в скором времени, - Минобороны

капелан

В Украине в ближайшее время появится капелланская служба ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Маляр сообщила о своей и заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Голоднюка недавней встрече на востоке Украины с капелланами, работающими на передовой.

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"Украина уникальна не только свободолюбием нашего народа, но и бесконфликтной мультиконфессиональностью. Собственно, капелланское братство это тоже доказывает. У нас в ближайшее время запускается капелланская служба ВСУ - во исполнение норм нового закона. Поэтому нам нужно было обсудить много организационных вопросов. Но основная наша общая задача – это удовлетворение духовных потребностей наших военных и поддержка их морального духа", - отметила Маляр.

По ее словам, широкомасштабная война поставила наших защитников и защитниц перед новыми сложными вызовами, поэтому моральная и духовная поддержка нужна как никогда.

Автор: 

Минобороны (9357) капеллан (99) ВСУ (6616) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+6
чому ? багато вірян взяли зброю за валять москалів. їм треба обгрунтування, бо хвилюються що грішать. потрібні люди, які пояснять що вбивати москалів - то не є гріх.
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30.07.2022 18:24
+3
Капеланство не потрібне ВСУ
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30.07.2022 18:18
+1
Євангелії від Луки 22:36 Ісус каже Своїм учням, що залишалися біля Нього: «Хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча»

«Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров» (Вихід 22:1-2)

«Захисти мене від мого супротивника!» (Луки 18:3)

ну і так далі
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30.07.2022 18:08
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Євангелії від Луки 22:36 Ісус каже Своїм учням, що залишалися біля Нього: «Хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча»

«Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров» (Вихід 22:1-2)

«Захисти мене від мого супротивника!» (Луки 18:3)

ну і так далі
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30.07.2022 18:08 Ответить
Капеланство не потрібне ВСУ
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30.07.2022 18:18 Ответить
чому ? багато вірян взяли зброю за валять москалів. їм треба обгрунтування, бо хвилюються що грішать. потрібні люди, які пояснять що вбивати москалів - то не є гріх.
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30.07.2022 18:24 Ответить
Зазвичай капелан також виконує функцію польового психолога. Їхні обов'язки полягають у морально-психічному стані військ.
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30.07.2022 19:20 Ответить
Можнло невеличкий офтоп?Ви справді в Японії знаходитесь?Можно з вами якось зв'язатись?
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30.07.2022 23:36 Ответить
Как по мне то все они торговцы воздухом, но если кого-то вставляет, так почему и нет.
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30.07.2022 18:33 Ответить
ВИ ПРОСТО НЕ УЯВЛЯЄТЕ ЯК ЦЕ ПОТРІБНО ВСУ!!!!??
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30.07.2022 19:05 Ответить
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30.07.2022 18:29 Ответить
шо-то якось не зрозуміло...про що вона сказала...

///
14 грудня 2016 р. вважається офіційною датою становлення кадрової служби військового духовенства. Саме цього дня Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ №685 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних силах України". Документ визначив структуру, основні завдання та порядок діяльності капеланської служби
Відповідно до Наказу Міністерства оборони України №685, кожна релігійна організація самостійно здійснює загальну богословську підготовку кандидатів на посади військових священиків (капеланів). Разом з тим, військові священики (капелани) проходять курс навчання за відповідною програмою, яка включає основи військової справи, військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку.
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30.07.2022 18:50 Ответить
вона мала наувазі шо то будуть не товсті попи у військовій частині, а люди зі зброєю у однострої, у окопі поруч, які грамотно обгрунтують що вбивати москалів - не гріх.
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30.07.2022 18:55 Ответить
При всем уважении, капеллланская служба - последнее что нужно ВСУ.
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30.07.2022 21:04 Ответить
 
 