Капелланскую службу ВСУ запустят уже в скором времени, - Минобороны

В Украине в ближайшее время появится капелланская служба ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Маляр сообщила о своей и заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Голоднюка недавней встрече на востоке Украины с капелланами, работающими на передовой.

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"Украина уникальна не только свободолюбием нашего народа, но и бесконфликтной мультиконфессиональностью. Собственно, капелланское братство это тоже доказывает. У нас в ближайшее время запускается капелланская служба ВСУ - во исполнение норм нового закона. Поэтому нам нужно было обсудить много организационных вопросов. Но основная наша общая задача – это удовлетворение духовных потребностей наших военных и поддержка их морального духа", - отметила Маляр.

По ее словам, широкомасштабная война поставила наших защитников и защитниц перед новыми сложными вызовами, поэтому моральная и духовная поддержка нужна как никогда.