Капелланскую службу ВСУ запустят уже в скором времени, - Минобороны
В Украине в ближайшее время появится капелланская служба ВСУ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Маляр сообщила о своей и заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Голоднюка недавней встрече на востоке Украины с капелланами, работающими на передовой.
"Украина уникальна не только свободолюбием нашего народа, но и бесконфликтной мультиконфессиональностью. Собственно, капелланское братство это тоже доказывает. У нас в ближайшее время запускается капелланская служба ВСУ - во исполнение норм нового закона. Поэтому нам нужно было обсудить много организационных вопросов. Но основная наша общая задача – это удовлетворение духовных потребностей наших военных и поддержка их морального духа", - отметила Маляр.
По ее словам, широкомасштабная война поставила наших защитников и защитниц перед новыми сложными вызовами, поэтому моральная и духовная поддержка нужна как никогда.
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14 грудня 2016 р. вважається офіційною датою становлення кадрової служби військового духовенства. Саме цього дня Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ №685 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних силах України". Документ визначив структуру, основні завдання та порядок діяльності капеланської служби
Відповідно до Наказу Міністерства оборони України №685, кожна релігійна організація самостійно здійснює загальну богословську підготовку кандидатів на посади військових священиків (капеланів). Разом з тим, військові священики (капелани) проходять курс навчання за відповідною програмою, яка включає основи військової справи, військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку.