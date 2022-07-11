Служба капелланства станет частью ВСУ, - Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр обсудила с митрополитом Симферопольским и Крымским Климентом роль капелланства в ВСУ и особенности военной подготовки для священников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Facebook.

"Оборонное ведомство прорабатывает нагальные вопросы внедрения Службы военного капелланства в ВСУ. Верховная Рада Украины 30 ноября 2021 приняла соответствующий закон, который вступил в силу 19 марта 2022-го. Так что вскоре военные капелланы будут частью ВСУ", - сообщила Маляр по итогам встречи с митрополитом Климентом, который духовно занимается одной из воинских частей ВСУ, выполняющей задачи на передовой.

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Маляр также отметила, что во время войны роль капелланства в ВСУ очень важна. Сейчас многие священники бок о бок с военными находятся на передовой и духовно помогают защитникам. Работа военного капеллана многогранна, имеет много особенностей и требует специальной подготовки для священников.

Замминистра отметила, что капелланы имеют миссию на фронте. Так, митрополит Симферопольский и Крымский Климент на встрече отметил, что присутствие капеллана в боевом подразделении имеет свой позитив.

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"Воины могут обращаться не только к командирам, но и к священникам. Моя задача - быть рядом, не дать солдату устать. Мы тоже воюем, только в сфере духовной. Вместе с тем, еще существует потребность в духовном сопровождении военных, равно как и потребность в специальной подготовке капеллана к своей миссии в районе боевых действий", – цитирует митрополита заместитель министра.

Маляр также сообщила, что во время встречи затронули вопросы помощи военным подразделениям на передовой, поддержание надлежащего морально-психологического состояния защитников и социальной защиты семей военнослужащих, погибших в боях за Украину.

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