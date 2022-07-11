Резников договорился с бельгийской коллегой Дедондер о подготовке украинских военных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Алексей Реезников провел переговоры со своей бельгийской коллегой Людивин Дедондер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Резников отметил: "Продуктивная встреча с моей коллегой Людивин Дедондер. Я благодарен 🇧🇪 за решительную поддержку Украины во время неоправданной и непровоцированной российской агрессии. Спасибо за инициативу по подготовке украинских военных по уменьшению угроз на суше и на море. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество Бельгии и Украины".
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