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Резников договорился с бельгийской коллегой Дедондер о подготовке украинских военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Украины Алексей Реезников провел переговоры со своей бельгийской коллегой Людивин Дедондер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Продуктивная встреча с моей коллегой Людивин Дедондер. Я благодарен 🇧🇪 за решительную поддержку Украины во время неоправданной и непровоцированной российской агрессии. Спасибо за инициативу по подготовке украинских военных по уменьшению угроз на суше и на море. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество Бельгии и Украины".

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Резников договорился с бельгийской коллегой Дедондер о подготовке украинских военных 01
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Бельгійцям-респект...
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11.07.2022 21:16 Ответить
О, эта знаменитая Бельгийская армия! Она хоть помощнее, чем Сумская ТерОборона? А министерка обороны у них ничего так, я б с ней потренировался
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11.07.2022 21:20 Ответить
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11.07.2022 21:25 Ответить
Там 4 клона Резникова, брате.
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11.07.2022 21:26 Ответить
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11.07.2022 21:28 Ответить
Чому цей процес не можна було розпочати рік тому?
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11.07.2022 21:21 Ответить
у зв'язку із скандалом з США "зелені миші" почали імітацію бурхливої діяльності і співробітництва у війсковій свері з Нідерландами,Бельгією,завтра буде Люксембург з Ліхтенштейном.в результаті нашкребуть три автомати і два ящики патронів допомоги.Справи із американською допомогою рашистські агенти з ОП потихенько обнулять.що приведе до повної окупації України рашистом.
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11.07.2022 21:40 Ответить
Це той міністр,що за тиждень до війни казав, що ніякі тривожні валізи не треба збирати.
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02.10.2022 22:56 Ответить
 
 