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Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное отличие "Город-спаситель"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поезд,уз,перемышль

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия "Город-спаситель",

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства в понедельник.

"Отличие отдает дань уважения беспрецедентной солидарности местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета", - говорится в сообщении.

Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоено это почетное отличие.

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Топ комментарии
+15
Дякуємо Польщі, всім полякам і жителям Перемишлю особисто за допомогу!!!
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11.07.2022 19:49
+11
Не знала, що існує таке звання.
Та польському народу, велика подяка та шана за підтримку і допомогу!!!
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11.07.2022 20:04
+7
Щось комусь присвоїти, когось нагородити, щоб бути на слуху, - це його коник.
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11.07.2022 19:46
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Щось комусь присвоїти, когось нагородити, щоб бути на слуху, - це його коник.
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11.07.2022 19:46 Ответить
Himikus@MrHimikus·

2 ч

"При 150 нових героях і семи тисячах нагороджених у ході війни ми знаємо лише пса Патрона. Знаєте чому? Тільки тому, що він не може балотуватися." - Ю. Луценко
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11.07.2022 20:27 Ответить
Ну и когда этот неадекват в медальки наиграется?
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11.07.2022 19:47 Ответить
хутин-пуйло...ла-ла-ла-лала-лалалай
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11.07.2022 19:56 Ответить
Разом будешь членом по роялю играть, зебиленок
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11.07.2022 19:57 Ответить
Люблю истерику зебилья-особенно сейчас,когда США за вашу шоблу взялось)кирдык зелёной мрази
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11.07.2022 20:01 Ответить
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11.07.2022 20:07 Ответить
Дякуємо Польщі, всім полякам і жителям Перемишлю особисто за допомогу!!!
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11.07.2022 19:49 Ответить
Присоединяюсь к благодарности. Спасибо полякам - предоставляют украинцам бесплатное жилье, бесплатное пропитание, бесплатное такси.
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11.07.2022 20:07 Ответить
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11.07.2022 20:00 Ответить
зеленьский маладец - зупинив, ****, війну!
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11.07.2022 20:00 Ответить
Не знала, що існує таке звання.
Та польському народу, велика подяка та шана за підтримку і допомогу!!!
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11.07.2022 20:04 Ответить
вибори - просріть все!
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11.07.2022 20:17 Ответить
шо ми доблестно і зробили в 19му...
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11.07.2022 20:32 Ответить
В 14 - му , американець .
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11.07.2022 21:36 Ответить
Зеленський присвоїв польському Перемишлю Джерело: https://censor.net/ua/n3353497

Перемишль - українське місто , яке зараз знаходиться на території Польші !
Зе - вчи історію !
Перемишль Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
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11.07.2022 21:18 Ответить
 
 