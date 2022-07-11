Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное отличие "Город-спаситель"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия "Город-спаситель",

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства в понедельник.

"Отличие отдает дань уважения беспрецедентной солидарности местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета", - говорится в сообщении.

Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоено это почетное отличие.

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