Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное отличие "Город-спаситель"
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия "Город-спаситель",
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства в понедельник.
"Отличие отдает дань уважения беспрецедентной солидарности местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета", - говорится в сообщении.
Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоено это почетное отличие.
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"При 150 нових героях і семи тисячах нагороджених у ході війни ми знаємо лише пса Патрона. Знаєте чому? Тільки тому, що він не може балотуватися." - Ю. Луценко
Та польському народу, велика подяка та шана за підтримку і допомогу!!!
Перемишль - українське місто , яке зараз знаходиться на території Польші !
Зе - вчи історію !
Перемишль Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.