Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник",
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок.
"Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету", - йдеться в повідомленні.
Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєно цю почесну відзнаку.
Топ коментарі
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"При 150 нових героях і семи тисячах нагороджених у ході війни ми знаємо лише пса Патрона. Знаєте чому? Тільки тому, що він не може балотуватися." - Ю. Луценко
Та польському народу, велика подяка та шана за підтримку і допомогу!!!
Перемишль - українське місто , яке зараз знаходиться на території Польші !
Зе - вчи історію !
Перемишль Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.