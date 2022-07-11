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Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поезд,уз,перемышль

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник",

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок.

"Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету", - йдеться в повідомленні.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєно цю почесну відзнаку.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Дякуємо Польщі, всім полякам і жителям Перемишлю особисто за допомогу!!!
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11.07.2022 19:49
+11
Не знала, що існує таке звання.
Та польському народу, велика подяка та шана за підтримку і допомогу!!!
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11.07.2022 20:04
+7
Щось комусь присвоїти, когось нагородити, щоб бути на слуху, - це його коник.
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11.07.2022 19:46
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Щось комусь присвоїти, когось нагородити, щоб бути на слуху, - це його коник.
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11.07.2022 19:46 Відповісти
Himikus@MrHimikus·

2 ч

"При 150 нових героях і семи тисячах нагороджених у ході війни ми знаємо лише пса Патрона. Знаєте чому? Тільки тому, що він не може балотуватися." - Ю. Луценко
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11.07.2022 20:27 Відповісти
Ну и когда этот неадекват в медальки наиграется?
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11.07.2022 19:47 Відповісти
хутин-пуйло...ла-ла-ла-лала-лалалай
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11.07.2022 19:56 Відповісти
Разом будешь членом по роялю играть, зебиленок
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11.07.2022 19:57 Відповісти
Люблю истерику зебилья-особенно сейчас,когда США за вашу шоблу взялось)кирдык зелёной мрази
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11.07.2022 20:01 Відповісти
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11.07.2022 20:07 Відповісти
Дякуємо Польщі, всім полякам і жителям Перемишлю особисто за допомогу!!!
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11.07.2022 19:49 Відповісти
Присоединяюсь к благодарности. Спасибо полякам - предоставляют украинцам бесплатное жилье, бесплатное пропитание, бесплатное такси.
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11.07.2022 20:07 Відповісти
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11.07.2022 20:00 Відповісти
зеленьский маладец - зупинив, ****, війну!
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11.07.2022 20:00 Відповісти
Не знала, що існує таке звання.
Та польському народу, велика подяка та шана за підтримку і допомогу!!!
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11.07.2022 20:04 Відповісти
вибори - просріть все!
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11.07.2022 20:17 Відповісти
шо ми доблестно і зробили в 19му...
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11.07.2022 20:32 Відповісти
В 14 - му , американець .
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11.07.2022 21:36 Відповісти
Зеленський присвоїв польському Перемишлю Джерело: https://censor.net/ua/n3353497

Перемишль - українське місто , яке зараз знаходиться на території Польші !
Зе - вчи історію !
Перемишль Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
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11.07.2022 21:18 Відповісти
 
 