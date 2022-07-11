Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник",

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок.

"Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету", - йдеться в повідомленні.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєно цю почесну відзнаку.

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