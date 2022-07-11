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Резніков домовивися із бельгійською колегою Дедондер про підготовку українських військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України Олексій Реезніков провів перемовини із своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Продуктивна зустріч з моєю колегою Людивін Дедондер. Я вдячний 🇧🇪 за рішучу підтримку України під час невиправданої та неспровокованої російської агресії. Дякую за ініціативу щодо підготовки українських військових щодо зменшення загроз на суші та на морі. Сподіваюся на подальшу співпрацю Бельгії та України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили практичну військову підтримку ЗСУ, - Резніков провів перемовини зі шведським колегою Гультквістом

Резніков домовивися із бельгійською колегою Дедондер про підготовку українських військових 01

Автор: Роман Свиридович
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Бельгійцям-респект...
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11.07.2022 21:16 Відповісти
О, эта знаменитая Бельгийская армия! Она хоть помощнее, чем Сумская ТерОборона? А министерка обороны у них ничего так, я б с ней потренировался
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11.07.2022 21:20 Відповісти
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11.07.2022 21:25 Відповісти
Там 4 клона Резникова, брате.
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11.07.2022 21:26 Відповісти
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11.07.2022 21:28 Відповісти
Чому цей процес не можна було розпочати рік тому?
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11.07.2022 21:21 Відповісти
у зв'язку із скандалом з США "зелені миші" почали імітацію бурхливої діяльності і співробітництва у війсковій свері з Нідерландами,Бельгією,завтра буде Люксембург з Ліхтенштейном.в результаті нашкребуть три автомати і два ящики патронів допомоги.Справи із американською допомогою рашистські агенти з ОП потихенько обнулять.що приведе до повної окупації України рашистом.
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11.07.2022 21:40 Відповісти
Це той міністр,що за тиждень до війни казав, що ніякі тривожні валізи не треба збирати.
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02.10.2022 22:56 Відповісти
 
 