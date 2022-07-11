Резніков домовивися із бельгійською колегою Дедондер про підготовку українських військових
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Міністр оборони України Олексій Реезніков провів перемовини із своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Резніков зазначив: "Продуктивна зустріч з моєю колегою Людивін Дедондер. Я вдячний 🇧🇪 за рішучу підтримку України під час невиправданої та неспровокованої російської агресії. Дякую за ініціативу щодо підготовки українських військових щодо зменшення загроз на суші та на морі. Сподіваюся на подальшу співпрацю Бельгії та України".
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