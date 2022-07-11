Служба капеланства стане частиною ЗСУ, - Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр обговорила з митрополитом Сімферопольським та Кримським Климентом роль капеланства в ЗСУ та особливості вишколу для священиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

"Оборонне відомство опрацьовує нагальні питання впровадження Служби військового капеланства у ЗСУ. Верховна Рада України 30 листопада 2021 року ухвалила відповідний закон, який набрав чинності 19 березня 2022-го. Тож незабаром військові капелани будуть частиною ЗСУ", - повідомила Маляр за підсумками зустрічі з митрополитом Климентом, який духовно опікується однією з військових частин ЗСУ, що виконує завдання на передовій.

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Маляр також відзначила, що у час війни роль капеланства в ЗСУ надважлива. Нині чимало священників пліч-о-пліч з військовими перебувають на передовій та духовно допомагають захисникам. Робота військового капелана багатогранна, має багато особливостей та потребує спеціального вишколу для священників.

Заступниця міністра відзначила, що капелани мають місію на фронті. Так, митрополит Сімферопольський та Кримський Климент під час зустрічі відзначив, що присутність капелана у бойовому підрозділі має свій позитив.

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"Воїни можуть звертатися не тільки до командирів, а й до священників. Моє завдання – бути поруч, не дати солдату втомитися. Ми теж воюємо, тільки в сфері духовній. Поряд з тим, ще існує потреба у духовному супроводі військових, так само як й потреба у спеціальній підготовці капелана до своєї місії в районі бойових дій", – цитує митрополита заступниця міністра.

Маляр також повідомила, що під час зустрічі торкнулися питань допомоги військовим підрозділам на передовій, підтримки належного морально-психологічного стану захисників та соціального захисту родин військовослужбовців, які загинули в боях за Україну.

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