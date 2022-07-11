УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12373 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 942 4
капелан (75) Маляр Ганна (520)

Служба капеланства стане частиною ЗСУ, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр,капеланство

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр обговорила з митрополитом Сімферопольським та Кримським Климентом роль капеланства в ЗСУ та особливості вишколу для священиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

"Оборонне відомство опрацьовує нагальні питання впровадження Служби військового капеланства у ЗСУ. Верховна Рада України 30 листопада 2021 року ухвалила відповідний закон, який набрав чинності 19 березня 2022-го. Тож незабаром військові капелани будуть частиною ЗСУ", - повідомила Маляр за підсумками зустрічі з митрополитом Климентом, який духовно опікується однією з військових частин ЗСУ, що виконує завдання на передовій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти переслідують священників ПЦУ, троє капеланів загинули, - Епіфаній

Маляр також відзначила, що у час війни роль капеланства в ЗСУ надважлива. Нині чимало священників пліч-о-пліч з військовими перебувають на передовій та духовно допомагають захисникам. Робота військового капелана багатогранна, має багато особливостей та потребує спеціального вишколу для священників.

Заступниця міністра відзначила, що капелани мають місію на фронті. Так, митрополит Сімферопольський та Кримський Климент під час зустрічі відзначив, що присутність капелана у бойовому підрозділі має свій позитив.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники вбили у Волновасі капелана ПЦУ. ФОТО

"Воїни можуть звертатися не тільки до командирів, а й до священників. Моє завдання – бути поруч, не дати солдату втомитися. Ми теж воюємо, тільки в сфері духовній. Поряд з тим, ще існує потреба у духовному супроводі військових, так само як й потреба у спеціальній підготовці капелана до своєї місії в районі бойових дій", – цитує митрополита заступниця міністра.

Маляр також повідомила, що під час зустрічі торкнулися питань допомоги військовим підрозділам на передовій, підтримки належного морально-психологічного стану захисників та соціального захисту родин військовослужбовців, які загинули в боях за Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про військових капеланів. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це все чудово. Але капелани якої церкви будуть мати допуск для служби в ВСУ? Щось мені цей "позитив" від влади викликає тривогу. Згадую про заяви керівників про їхню активність в московітській церкві. Попи якої ходять в Офіс як на роботу.
показати весь коментар
11.07.2022 21:57 Відповісти
А тот факт, что Украина - светское государство, и церковь у нас отделена от государства, никому не мешает?
показати весь коментар
11.07.2022 22:16 Відповісти
Найбільше заважає і шкодить мова окупанта.
показати весь коментар
11.07.2022 22:25 Відповісти
Коли вж релігію на смітник відправлять? Мало того що шарлатани так ще й з свинособачою сектою знову цілуються.
показати весь коментар
11.07.2022 23:34 Відповісти
 
 