УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5033 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 763 38
євреї (124) капелан (83)

Гілель Коен став головним рабином ЗСУ. ФОТО

Головним рабином (іудейським капеланом) Збройних сил України став Гілель Коен, який уже кілька місяців займається інтенсивною волонтерською роботою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ізраїльське видання YNet.

Рабин не лише проводив для військових-євреїв традиційні юдейські церемонії (такі як брит-міла та накладання тфілінів), а й виготовляв для них кіпи з написом "Євреї захищають Україну".

"Поки я допомагав рятувати єврейських біженців в Україні, я почав отримувати запити від ізраїльтян та українців щодо військової допомоги. Був єврей, чий брат був покликаний до армії, і я допоміг йому отримати каску та жилет із Ізраїлю. Я також купив двадцять касок і стільки бронежилетів в друга в країні і передав їх групі солдатів-євреїв, які тренувалися в Києві", — розповідає Гілель Коен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я український єврей, а оце бурятський танкіст, що приїхав мене денацифікувати", - український боєць біля убитих ворогів. ВIДЕО

Поступово чутки про волонтерську діяльність рабина Коена поширювалися з вуст у вуста, і до нього зверталися люди, які хотіли записатися до української армії, але їм відмовляли. Так він встановив свій перший контакт із українськими воєначальниками.

Минулими вихідними, коли він повернувся зі сходу України, Коену сказали, що його призначення капеланом схвалено.

Рабин Коен каже, що ніхто не підтримує його фінансово. Він має дружину та дев'ятьох дітей, які залишили країну за два дні до початку вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. В результаті він ділить свій час між Ізраїлем та Україною.

"Обов'язок військового рабина — піднімати бойовий дух і допомагати військам у складних ситуаціях. В українській армії налічується близько тисячі євреїв", — повідомляє Гілель Коен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В новой уманской синагоге собираются нацисты", - російський генерал Конашенков пояснив для чого армія РФ обстрілює Умань. ВIДЕО

Гілель Коен став головним рабином ЗСУ 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
19.07.2022 02:10
+25
А на болотах сейчас пердаки напрочь разорвало. Неофашистский раббин это круто!!!
показати весь коментар
19.07.2022 02:49
+17
У ЗСУ з'явилася офіційна посада головного армійського рабина. Ним став Гілель Коен та його завдання - допомогти єврейським солдатам ЗСУ тримати бойовий дух. До цього офіційного призначення Коен працював просто волонтером. В українській армії налічується близько 1000 євреїв.



показати весь коментар
19.07.2022 02:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шалом
показати весь коментар
19.07.2022 02:02 Відповісти
У ЗСУ з'явилася офіційна посада головного армійського рабина. Ним став Гілель Коен та його завдання - допомогти єврейським солдатам ЗСУ тримати бойовий дух. До цього офіційного призначення Коен працював просто волонтером. В українській армії налічується близько 1000 євреїв.



показати весь коментар
19.07.2022 02:12 Відповісти
А яке відношення має "Кривавий" до іудеїв?
показати весь коментар
19.07.2022 08:24 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 02:10 Відповісти
Мазаль Тов - Это он это вражеский Сион
https://www.youtube.com/watch?v=eGjYVG80V-k
показати весь коментар
19.07.2022 02:16 Відповісти
Знаєте, коли людина звинувачує когось у своїх бідах вона автоматично перекладає відповідальність із себе на "джерело" своїх бід! От людина скаржиться, що єврейські корені має президент і багато політиків в нашій державі. А чому ти не вибирав інших?! Проблема не в тому, хто є політиками в нашій державі за етнічним походженням, проблема в тому, що люди не несуть відповідальність за свій вибір та свої вчинки.
показати весь коментар
19.07.2022 10:51 Відповісти
Ноу коментс
показати весь коментар
19.07.2022 02:24 Відповісти
А на болотах сейчас пердаки напрочь разорвало. Неофашистский раббин это круто!!!
показати весь коментар
19.07.2022 02:49 Відповісти
Грустная лошадь ляпнула, что евреи - это чуть ли не главные фашисты, и что у Гитлера были еврейские корни.
показати весь коментар
19.07.2022 11:40 Відповісти
Ета агалтелая русафобія, черговий міф імперії зла зруйнують,ві за єта атветіті!
показати весь коментар
19.07.2022 02:56 Відповісти
"Євреї захищають Україну"
Чужі євреї в Україну - не приїдуть !
А міфи про них - як ... уже розвінчана ...
Досить подивитися - як воюють жиди на не так давно відновленому Ізраїлі !
показати весь коментар
19.07.2022 02:57 Відповісти
чужие евреи приехали воевать уже в марте
https://twitter.com/i/status/1512275039110017029
https://twitter.com/i/status/1524779861398650881

https://cursorinfo.co.il/israel-news/byvshie-izrailskie-*******-uzhe-voyuyut-v-ukraine/ Бывшие израильские военные уже воюют в Украине

https://cursorinfo.co.il/israel-news/byvshie-izrailskie-*******-uzhe-voyuyut-v-ukraine/ 14:25,04 марта 2022

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/238875 В глубине лесов: как израильтяне воюют в Украине

показати весь коментар
19.07.2022 03:34 Відповісти
Сумна лошадка, твій вихід. Давай, прояви знову свій дипломатичний хист. Ти ж вмієш щось "приємне" Ізраїлю сказати
показати весь коментар
19.07.2022 03:09 Відповісти
Евреи всегда воевали против фашизма и нацизма.
показати весь коментар
19.07.2022 03:12 Відповісти
Не на твоїй, кацапе - можеш заспокоїться!
показати весь коментар
19.07.2022 05:03 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 03:22 Відповісти
מזל טוב, וברכה
показати весь коментар
19.07.2022 05:55 Відповісти
Это типа "удачи вам"?
показати весь коментар
19.07.2022 07:21 Відповісти
Удачи (мазаль тов - это уже интернациональное) и благословления.
показати весь коментар
19.07.2022 11:42 Відповісти
Та да, вам, кацапам "по ту сторону баррикад", всё это подозрительно...
показати весь коментар
19.07.2022 08:27 Відповісти
ребе яков ибн шмоель
показати весь коментар
19.07.2022 08:35 Відповісти
ребе яков ибн шмоель
показати весь коментар
19.07.2022 08:38 Відповісти
В действительности "баррикады" делят не страны и народы, а Добро и Зло. Иначе -- созидание/разрушение, прогресс/упадок, и эта линия фронта болезненно рассекает не тольо этничесие общности, но и душу каждого из нас.
показати весь коментар
19.07.2022 08:40 Відповісти
Нічого не знайшов, стосовно капеланів армії Ізраїлю.
показати весь коментар
19.07.2022 08:48 Відповісти
Справжній жидобандерівець! Файно. А із Москви головний рабин втік. Це якась русофобія!
показати весь коментар
19.07.2022 08:54 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 09:27 Відповісти
Честь і повага йому і всім хто боронить Україну, різних вір та національностей.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
19.07.2022 10:26 Відповісти
 
 