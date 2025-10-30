Вандали у Німеччині намалювали пропагандистські символи "Z" на військових могилах. ФОТО

У Німеччині на військовому кладовищі невідомі осквернили 66 поховань забороненою російською пропагандистською символікою "Z".

Про це повідомила адміністрація району Райнікендорф, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про акт вандалізму

Влада повідомила, що на 66 могилах було намальовано фіолетовий символ "Z", а на іншому великому надгробку, 67-му за рахунком, було нанесено літери "RUS".

Акт вандалізму, ймовірно, стався протягом останніх 24 годин.

Символ "Z" у Німеччині – це заборонений пропагандистський символ на підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фото: BA Reinickendorf

Реакція мерії та поліції

"Ці огидні акти вандалізму є нападом на наші основоположні демократичні цінності та гідність загиблих. Ті, хто оскверняє військові поховання, також нападають на нашу спільну історичну свідомість і культуру пам'яті", - заявила мер округу Еміне Демірбюкен-Вегнер від Християнсько-демократичної партії Німеччини.

Місцева поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного ушкодження майна.

Служба державної безпеки, яка відповідальна за політично мотивовані злочини, зараз вивчає питання про те, чи потрібно брати на себе розслідування інциденту.

Військові надгробки очистять коштом місцевої влади після того, як поліція завершить огляд місця.

