УКР
Вандали у Німеччині намалювали пропагандистські символи "Z" на військових могилах. ФОТО

У Німеччині на військовому кладовищі невідомі осквернили 66 поховань забороненою російською пропагандистською символікою "Z".

Про це повідомила адміністрація району Райнікендорф, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про акт вандалізму

Влада повідомила, що на 66 могилах було намальовано фіолетовий символ "Z", а на іншому великому надгробку, 67-му за рахунком, було нанесено літери "RUS".

Акт вандалізму, ймовірно, стався протягом останніх 24 годин.

Символ "Z" у Німеччині – це заборонений пропагандистський символ на підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Росіяни - огидні": у Словаччині невідомі розмалювали пам’ятник національному повстанню. ФОТО

У Німеччині осквернили символікою росіян 67 могил солдатів
Фото: BA Reinickendorf
У Німеччині осквернили символікою росіян 67 могил солдатів
Фото: BA Reinickendorf

Реакція мерії та поліції

"Ці огидні акти вандалізму є нападом на наші основоположні демократичні цінності та гідність загиблих. Ті, хто оскверняє військові поховання, також нападають на нашу спільну історичну свідомість і культуру пам'яті", - заявила мер округу Еміне Демірбюкен-Вегнер від Християнсько-демократичної партії Німеччини.

Місцева поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного ушкодження майна.

Служба державної безпеки, яка відповідальна за політично мотивовані злочини, зараз вивчає питання про те, чи потрібно брати на себе розслідування інциденту.

Військові надгробки очистять коштом місцевої влади після того, як поліція завершить огляд місця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Провокативна табличка на могилі воїнів УПА - спроба зірвати українсько-польський діалог пам’яті, - МЗС

У Німеччині осквернили символікою росіян 67 могил солдатів
Фото: BA Reinickendorf

Топ коментарі
+17
Ще більше кацапні німецьких паспортів роздавайте. Ідіоти. А меркельшу взагалі треба під суд та на пожиттєве.
30.10.2025 19:39 Відповісти
30.10.2025 19:39 Відповісти
+14
шкода ******* німці надто толерантні, за таке було би непогано ****** причетну русню бензином та підпалити
30.10.2025 19:30 Відповісти
30.10.2025 19:30 Відповісти
+12
Німці дограються із своєю толерастією до русні! Вже давно пора брати приклад з Балтії! Чемодан-вокзал, а краще кулявлоба!
30.10.2025 19:32 Відповісти
30.10.2025 19:32 Відповісти
30.10.2025 19:30 Відповісти
Служба державної безпеки, яка відповідальна за політично мотивовані злочини, зараз вивчає питання про те, чи потрібно брати на себе розслідування інциденту.

без коментарів.....

.
30.10.2025 19:39 Відповісти
30.10.2025 19:39 Відповісти
Цій поважній службі було б дуже корисним не вагаючись негласно перевірити криптогаманці вандалів. Зʼясувати, звідки на них крипта надходила, чия драхматургія? Хоча і так зрозуміло, що за кожною подібною "акцією" - замовлення і фінансування від "асвабадітєлєй" з кремля.
30.10.2025 20:43 Відповісти
30.10.2025 20:43 Відповісти
Ще більше кацапні німецьких паспортів роздавайте. Ідіоти. А меркельшу взагалі треба під суд та на пожиттєве.
30.10.2025 19:39 Відповісти
30.10.2025 19:39 Відповісти
Последние 3 года сожалею, что Адольф Алоизыч не добил большевизм в России. Если бы это случилось, мы были бы протекторат Германии. Жили бы примерно как живут прибалты или поляки.
30.10.2025 19:42 Відповісти
30.10.2025 19:42 Відповісти
Сначала мы бы вырезали евреев и цыган... Потом кого??? А ведь по идеологии нацизма обязательно нужен был следующий... Алоизович не тех во враги назначил! Это должна была быть русня... И вопрос к тебе - на этом сайте, как и во всей Украине рашку не поминают с большой буквы, второй промах - не в, а на рашке..., Ну и страны Балтии не называют прибалтами... Учись, вижу зарегился ты недавно...
30.10.2025 20:52 Відповісти
30.10.2025 20:52 Відповісти
ЧУДОВО. Побільше б такого. Чим більше рузкіе будуть ліпити свою Z - тим більше нам підтримка ірозумння що це стадо не можна навчити жити нормально. А то десятки років ілюзій а потім трупи сотнями тисяч у нас
30.10.2025 19:47 Відповісти
30.10.2025 19:47 Відповісти
30.10.2025 19:51 Відповісти
30.10.2025 19:51 Відповісти
ну, там не тільки військові могили

родина Шайбель що загинула під бомбами, мати 32 років та двоє синів 12 та 3 років ...
30.10.2025 19:49 Відповісти
30.10.2025 19:49 Відповісти
Помогите заблокировать канал на YouTube Frau INNA вещает на русском в Германии.Поливает грязью Украину,украинцев в Германии и распространяет пропаганду Путлера Сегодня про его Wunderwaffe!
30.10.2025 19:52 Відповісти
30.10.2025 19:52 Відповісти
Давайте посилання, я відправлю report, може інші теж.
30.10.2025 19:54 Відповісти
30.10.2025 19:54 Відповісти
Но это легко найти канал на Ютубе ввести на немецком название ее канал так и называется
30.10.2025 20:07 Відповісти
30.10.2025 20:07 Відповісти
Репортнув. Ось посилання для тих, хто теж хоче репортнути за hate speech: https://www.youtube.com/@innacity
30.10.2025 20:14 Відповісти
30.10.2025 20:14 Відповісти
То ще дрібниці. Кацапні німці напускали дофіга. А як почнеться в німців війна з московією,ото буде ждунів і навідників.
30.10.2025 19:53 Відповісти
30.10.2025 19:53 Відповісти
Московія з Україною не може впоратись , в ви кажете про Німеччину. До Німеччини ще треба дійти. А як дійти , якщо сил немає?
30.10.2025 21:06 Відповісти
30.10.2025 21:06 Відповісти
Захарова з «башироми-петровими», виконує свої погрози щодо закидання московським лайном, країн ЄС-НАТО??
30.10.2025 20:25 Відповісти
30.10.2025 20:25 Відповісти
русіше швайн
30.10.2025 20:26 Відповісти
30.10.2025 20:26 Відповісти
Цікаво, а якою мовою ці вандали ромовляють
30.10.2025 21:05 Відповісти
30.10.2025 21:05 Відповісти
вандали кажуть, що це не вони, а орки
30.10.2025 21:44 Відповісти
30.10.2025 21:44 Відповісти
 
 