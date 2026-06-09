Могилу Героя України Матвіїва осквернили у Жидачеві на Львівщині, - поліція
У Жидачеві поліцейські встановлюють обставини наруги над могилою Героя України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Львівської області.
Деталі
Як зазначається, повідомлення про подію до поліції надійшло 7 червня близько 15:30 від батьків загиблого Героя України.
На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Стрийського районного управління поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, невстановлені особи пошкодили могилу Героя України на міському кладовищі в Жидачеві.
Розслідування триває
- За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.
- Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до наруги над могилою.
У соцмережі пишуть, що йдеться про осквернення могили Тараса Матвіїва.
Що передувало?
Нагадаємо, 10 липня 2020 року, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області внаслідок мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ загинув Тарас Матвіїв, молодший лейтенант, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.
13 липня 2020 року президент Зеленський присвоїв Тарасу Матвіїву звання Героя України.
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