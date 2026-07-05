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Новости Фото Отношения Украины и Польши
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Могилу Богдана Лепкого осквернили в Кракове: МИД Украины заявил о провокации. ФОТО

В ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили могилу выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив барельеф с надгробия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сознательная провокация

"Рассматриваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша", - заявил Тихий журналистам.

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Могила Лепкого в Кракове

Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Кракове незамедлительно обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и к властям города Кракова с призывом провести всестороннее расследование, установить все обстоятельства преступления, выявить лиц, причастных к его совершению, принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.

Украина рассчитывает на реакцию польских правоохранительных органов

"Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем", - резюмировал Тихий.

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Автор: 

МИД (7085) Польша (9263) вандализм (621) Тихий Георгий (92)
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Топ комментарии
+26
Во-во, ото ваше воювати з мертвими.
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05.07.2026 14:06 Ответить
+22
Років 10 тому Портников сказав, що історично у нас шлях з Польщею розійдеться, нам по шляху з британцями, країнами Балтії, Скандинавами, німцями (як це не дивно), чим далі, тим більше я розумію, чому він це тоді сказав.
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05.07.2026 14:18 Ответить
+21
Кацапи та ляхи браття!
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05.07.2026 14:11 Ответить

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