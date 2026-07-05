Могилу Богдана Лепкого осквернили в Кракове: МИД Украины заявил о провокации. ФОТО
В ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили могилу выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив барельеф с надгробия.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Сознательная провокация
"Рассматриваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша", - заявил Тихий журналистам.
Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Кракове незамедлительно обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и к властям города Кракова с призывом провести всестороннее расследование, установить все обстоятельства преступления, выявить лиц, причастных к его совершению, принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.
Украина рассчитывает на реакцию польских правоохранительных органов
"Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем", - резюмировал Тихий.
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