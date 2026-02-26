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Новости Фото Годовщина полномасштабной войны
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Памятник Шевченко в Сербии облили черной краской в годовщину вторжения РФ: посла Украины назвали "фашистским подонком". ФОТО

24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, в городе Новый Сад в Сербии неизвестные облили черной краской памятник украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. На следующий день в городе появилось граффити с оскорблениями в адрес украинского посла Александра Литвиненко.

Об этом пишут Blic и балканская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Повреждение памятника

Как известно, кроме черной краски, на памятнике Шевченко отломали буквы фамилии поэта. Посольство Украины в Сербии объявило, что с глубоким возмущением восприняло информацию о осквернении памятника Шевченко.

Диппредставительство назвало это "позорным актом, направленным против архитектурного памятника" города и "попыткой осквернить память символа украинского народа в трагическую для всей Украины и цивилизованного мира дату, 24 февраля".

"Такие действия вандалов направлены на подрыв украинско-сербских отношений", - заявило посольство. Ведомство призвало расследовать обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

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Поврежденный памятник Шевченко в Сербии
Поврежденный памятник Шевченко в Сербии

Граффити о после Украины

  • Ранее в тот же день у памятника Шевченко состоялся митинг: люди держали украинские флаги, возложили цветы к бюсту, зажгли вокруг него свечи и написали "Нет войне".

Как пишет "Радио Свобода", 25 февраля в городе появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко, которого назвали "фашистским подонком". На следующий день граффити уже закрасили.

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Граффити с оскорблениями в адрес посла Украины Александра Литвиненко.

Автор: 

Литвиненко Александр (80) памятник (2183) Сербия (432) Шевченко Тарас (270) вандализм (617)
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Топ комментарии
+27
У Сербії вистачає як москалоти, яка там живе, так і власної сербської промоскальської підарні, яка могла це зробити. Бісяться це добре, графіті вже зафарбували, памятник відремонтують, а москалота так чи інакше сдохне, через це і біситься.
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26.02.2026 18:56 Ответить
+20
Серби Іванов, Петров та Сідоров після ціїє акції вже повернулись до Москви.
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26.02.2026 18:50 Ответить
+19
и за такими провокациями обычно стоят рашистские спецслужбы...
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26.02.2026 18:54 Ответить
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До такого навіть москалі не додумалися. У них пам'ятник нормально стоїть біля готелю "Україна".
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26.02.2026 18:46 Ответить
потому что такие провокации, как правило, нацелены на ухудшение взаимоотношений между странами.... в даном случае Украины и Сербии.
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26.02.2026 18:51 Ответить
и за такими провокациями обычно стоят рашистские спецслужбы...
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26.02.2026 18:54 Ответить
Та багато сербів кацапів "за пояс заткнуть",з шовінізмом... Мені сказав один словенець, що вони їх уже почали називать "південноєвропейськими мікрокацапами"...
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26.02.2026 19:30 Ответить
Ви помилилися, впевнений на 100%, що це зробили московити.
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26.02.2026 19:28 Ответить
Тим паче, що серби пишуть латиницею, а не кирилицею
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26.02.2026 19:54 Ответить
Латиницею пишуть хорвати а не серби. Ті якраз і пишуть кирилицею
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26.02.2026 20:18 Ответить
Московські наймити-раби в Сербії, відробляють за гроші наказ ******-прутіна!! Вони і Народ Сербії, це небо і земля!!
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26.02.2026 21:07 Ответить
Серби Іванов, Петров та Сідоров після ціїє акції вже повернулись до Москви.
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26.02.2026 18:50 Ответить
Не до москви, а в дипломатичну установу..а сербсткі шістки отримали дозу
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26.02.2026 20:52 Ответить
Кацапи завжди кацапи...
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26.02.2026 18:50 Ответить
У Сербії вистачає як москалоти, яка там живе, так і власної сербської промоскальської підарні, яка могла це зробити. Бісяться це добре, графіті вже зафарбували, памятник відремонтують, а москалота так чи інакше сдохне, через це і біситься.
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26.02.2026 18:56 Ответить
СЄРБИ - братья славянє за ідеологіє Мединського з хйолом
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26.02.2026 18:58 Ответить
При цьоми й ті і інші не слов'яни!
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26.02.2026 19:03 Ответить
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26.02.2026 19:17 Ответить
Серби знають рузкій і так гарно пішуть на ньому? Хоча і самі серби це комуністично- фашистські виродки. Вони в ООН завжди голосують проти миру і проти України
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26.02.2026 19:00 Ответить
Герої, ****! Втіхаря гадити. Братушкі справжніх недофашиків лаптєногих.
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26.02.2026 19:02 Ответить
Ці сербські підараси, іпучі братушки, крім кацапської нафти, ще й і відсмоктують у *****. Не знаю, навіщо взагалі було встановлювати пам'ятник Кобзарю у цій недокраїні. Його щось історично пов'язувало з цими виродками, я щось не пам'ятаю.
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26.02.2026 19:04 Ответить
Ну то что сербы все ****** это не секрет
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26.02.2026 19:16 Ответить
комуняку на гілляку
серба-на вербу
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26.02.2026 19:22 Ответить
І що це дасть кацапам? Чергові гроші на вітер.
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26.02.2026 19:35 Ответить
Рашистська агентура із сербськими паспортами їздить собі вільно по Європі та займається шпигунством і підривною діяльністю.
І навіщо Сербію анґажують у члени ЄС? Щоби мати іще одну "орбанівську" прислужницю пітьми для розвалу ЄС із середини?
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26.02.2026 19:48 Ответить
Сербы уже отметились этническими чистками. А хорватские усташи устроили такой террор нацменшинствам что даже у карателей СС сдали нервы и они стали их расстреливать за зверства.
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26.02.2026 20:15 Ответить
Усташі все вірно робили.
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26.02.2026 22:51 Ответить
ПГМ.
В самій мерзенній формі.
Балканські турко-хазари
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26.02.2026 20:33 Ответить
👍 так
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26.02.2026 22:50 Ответить
Недарма Хорвати кажуть Серба на вербу!
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26.02.2026 20:37 Ответить
Да не серби це зробили , вбогі московити їх тема споконвічна
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26.02.2026 20:40 Ответить
Vojvodina is Croatia 🤙
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26.02.2026 22:48 Ответить
Негідники
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27.02.2026 04:36 Ответить
 
 