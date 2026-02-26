Памятник Шевченко в Сербии облили черной краской в годовщину вторжения РФ: посла Украины назвали "фашистским подонком". ФОТО

24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, в городе Новый Сад в Сербии неизвестные облили черной краской памятник украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. На следующий день в городе появилось граффити с оскорблениями в адрес украинского посла Александра Литвиненко.

Об этом пишут Blic и балканская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Повреждение памятника

Как известно, кроме черной краски, на памятнике Шевченко отломали буквы фамилии поэта. Посольство Украины в Сербии объявило, что с глубоким возмущением восприняло информацию о осквернении памятника Шевченко.

Диппредставительство назвало это "позорным актом, направленным против архитектурного памятника" города и "попыткой осквернить память символа украинского народа в трагическую для всей Украины и цивилизованного мира дату, 24 февраля".

"Такие действия вандалов направлены на подрыв украинско-сербских отношений", - заявило посольство. Ведомство призвало расследовать обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

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Граффити о после Украины

Ранее в тот же день у памятника Шевченко состоялся митинг: люди держали украинские флаги, возложили цветы к бюсту, зажгли вокруг него свечи и написали "Нет войне".

Как пишет "Радио Свобода", 25 февраля в городе появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко, которого назвали "фашистским подонком". На следующий день граффити уже закрасили.

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