Памятник Шевченко в Сербии облили черной краской в годовщину вторжения РФ: посла Украины назвали "фашистским подонком". ФОТО
24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, в городе Новый Сад в Сербии неизвестные облили черной краской памятник украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. На следующий день в городе появилось граффити с оскорблениями в адрес украинского посла Александра Литвиненко.
Об этом пишут Blic и балканская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Повреждение памятника
Как известно, кроме черной краски, на памятнике Шевченко отломали буквы фамилии поэта. Посольство Украины в Сербии объявило, что с глубоким возмущением восприняло информацию о осквернении памятника Шевченко.
Диппредставительство назвало это "позорным актом, направленным против архитектурного памятника" города и "попыткой осквернить память символа украинского народа в трагическую для всей Украины и цивилизованного мира дату, 24 февраля".
"Такие действия вандалов направлены на подрыв украинско-сербских отношений", - заявило посольство. Ведомство призвало расследовать обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.
Граффити о после Украины
- Ранее в тот же день у памятника Шевченко состоялся митинг: люди держали украинские флаги, возложили цветы к бюсту, зажгли вокруг него свечи и написали "Нет войне".
Как пишет "Радио Свобода", 25 февраля в городе появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко, которого назвали "фашистским подонком". На следующий день граффити уже закрасили.
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серба-на вербу
І навіщо Сербію анґажують у члени ЄС? Щоби мати іще одну "орбанівську" прислужницю пітьми для розвалу ЄС із середини?
В самій мерзенній формі.
Балканські турко-хазари