РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Фото Инциденты на Алее Героев
7 490 39

Раздражают, потому что напоминают о войне: Женщина повалила портреты погибших Героев в Ровно. Ее задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ровно полицейские задержали женщину, которая на Майдане Независимости перевернула портреты погибших Героев.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Вчера, 16 января, около 23 часов в полицию поступило сообщение, что на Майдане Независимости неизвестная женщина ведет себя неадекватно и опрокидывает портреты погибших в войне защитников. На место происшествия немедленно прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Женщину по предоставленному описанию патрульные разыскали на соседней улице недалеко от места правонарушения.

"Раздражают, поскольку напоминают о войне"

Как отмечается, злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ровно. Она была в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгер показал 0,91 промилле.

Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, поскольку напоминают о войне. О содеянном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших.

Рассматривают хулиганство

"По данному факту дознаватели Ровенского райуправления начали досудебное расследование по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении", - отметили в полиции.

Досудебное расследование продолжается. Кроме того, нарушительницу за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде привлекли к административной ответственности по ст. 178 КУоАП.

Автор: 

память (1505) Нацполиция (16844) Ровно (539) вандализм (616) герой (259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
І цього ждунячого і антитцкунячого бидла по всій Україні...
показать весь комментарий
17.01.2026 10:48 Ответить
+40
Ось такі вони уставшіє ат вайни, хочуть референдума, виборів і міра на любих умовах
показать весь комментарий
17.01.2026 10:49 Ответить
+38
У буцегарню хвойду! Нехай на нарах нерви заспокоїть
показать весь комментарий
17.01.2026 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одних дратують - для інших вічна біль і туга - так і живем
показать весь комментарий
17.01.2026 10:43 Ответить
Це московське бидло, прийшло на Майдан о 23.00 годині ночі, щоб безкарно нагадити Укранцям, як їй ****** наказав, і утікати з Майдану!!!??
Чергова коригувальниця…??
показать весь комментарий
17.01.2026 11:20 Ответить
Дуже малі покарання, тому і творять знущання над нашою пам"яттю.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:54 Ответить
показать весь комментарий
Це не перший такий випадок. Все закінчується адміністративкою про дрібне ***********, тобто відсутністю покарання. Ось вам наслідки, коли жінкині нічого нікому не винні.
показать весь комментарий
17.01.2026 13:49 Ответить
показать весь комментарий
До чого тут тцк?
показать весь комментарий
17.01.2026 11:00 Ответить
До того ..що спочатку вони поржали у 2019..а тепер знімають та розповсюджують відео про "людоловів"..не розуміючи що саме їх голосування і привело до мобілізації і всьго з цим пов'язаного(тцк, бусифікація і таке інше)
показать весь комментарий
17.01.2026 11:10 Ответить
Нажаль жінок не мобілізовуть. А мали б на трудову повинність до 65 рочків - на завод, а не закордон лягати під іноземців.
показать весь комментарий
17.01.2026 11:19 Ответить
Не толерантний Ви
Демократія дає право бути чорнилницею, навіть якщо співвітчизники проти ))
показать весь комментарий
17.01.2026 17:43 Ответить
показать весь комментарий
На любых мира не будет.Просто через некоторое время будет другая война с другими странами соседями раши с активным участием этих устившиков весело и с улюлюканьем подгоняемых в атаки заградотрядами из кадыровского тцк
показать весь комментарий
17.01.2026 11:47 Ответить
Осмелюсь спросить, тезис если не убъет кацап, убъет солдат НАТО здесь уместен?
показать весь комментарий
17.01.2026 11:57 Ответить
Така доля без'ядерних країн.
показать весь комментарий
17.01.2026 12:08 Ответить
Вы клон? О ядрённой бомбе нам другой камрад рассказывает. С флагом в полоски
показать весь комментарий
17.01.2026 12:33 Ответить
Так і буде, як зараз на окупованому дамбасі і криму. Ті хто кричав що усталі ат вайни потім ходили разом з рашистськими поліцаями по домам українців і примусово записували в армію Сосії
показать весь комментарий
17.01.2026 13:31 Ответить
Хз про що ви. Спілкуюсь з родичами/знайомими за кордоном, хто сім'ями зі своїми чоловіками, то виїхали з окупації, а жінки-одиначки, котрі з мужика на мужика скачуть, то з вільної і незалежної, де чоловіки закриті.
показать весь комментарий
17.01.2026 14:00 Ответить
І це правда. По ту сторону Фронту під орків лягають , .... Нітакусічкі
показать весь комментарий
17.01.2026 17:45 Ответить
От як би там показували серіал про Голобородька чи виступ кварталу 95 як при " баризі" ,то і про війну нічого не нагадувало.
показать весь комментарий
17.01.2026 11:00 Ответить
якась дивна поліція - їх як гівна по місті, а на центральну площу їм треба АЖ НЕГАЙНО ПРИБУТИ (з найближчої кав'ярні )
показать весь комментарий
17.01.2026 11:08 Ответить
Віддати цю повтору родичам загиблих Героїв, чиї портрети воно пошкодило!
показать весь комментарий
17.01.2026 11:13 Ответить
Віддати, і що? Щоб ті родичі потім платили їй за моральну шкоду а судді за менший термін?
показать весь комментарий
17.01.2026 14:02 Ответить
Таку суку треба на зону, щоб працювала там за суп років 10, може мізки виростуть, хоча не факти
показать весь комментарий
17.01.2026 11:19 Ответить
На Волині - московський пархат. Всі корені зла в тих недоцерквах (притонах педофілів)
показать весь комментарий
17.01.2026 11:23 Ответить
дуже сумніваюсь що ця підораска ходить у будь яку церкву, чи недоцеркву і т.п.
показать весь комментарий
17.01.2026 11:35 Ответить
Ходить-ходить, кагорчику бухнути з батюшкою-педофілом
показать весь комментарий
17.01.2026 11:46 Ответить
Якщо когось дратує пика цієї курви(навіть забрюлена) треба ії повалити і буцати ногами, тому що нагадує кацапську смердючу п'янь.
показать весь комментарий
17.01.2026 11:27 Ответить
Нагадує,звісно, кацапську смердючу пьянь...Але це наше смердюче бидло,гниди,які гірше ніж кацапські воші!!
показать весь комментарий
17.01.2026 11:39 Ответить
Я чув що в Польщі знімають
показать весь комментарий
17.01.2026 17:46 Ответить
дочка алкашаша і проститутки, шо ви хочете? не пийте, чоловіки, бо ще й у вас такі пляді понароджуються
показать весь комментарий
17.01.2026 12:50 Ответить
Синів та чоловіка мобілізувати, якщо є, стару алкашку на зону.
показать весь комментарий
17.01.2026 12:51 Ответить
Немає у неї сім*ї.
показать весь комментарий
17.01.2026 13:06 Ответить
****
показать весь комментарий
17.01.2026 13:50 Ответить
Ну тогда ей кусок Шахед в следующий раз ей в окно!Точечный!
показать весь комментарий
17.01.2026 14:54 Ответить
Десять год тюрми
показать весь комментарий
17.01.2026 16:30 Ответить
Дочь поварихи и лекальщика
показать весь комментарий
17.01.2026 18:43 Ответить
 
 