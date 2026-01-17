Раздражают, потому что напоминают о войне: Женщина повалила портреты погибших Героев в Ровно. Ее задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ровно полицейские задержали женщину, которая на Майдане Независимости перевернула портреты погибших Героев.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Вчера, 16 января, около 23 часов в полицию поступило сообщение, что на Майдане Независимости неизвестная женщина ведет себя неадекватно и опрокидывает портреты погибших в войне защитников. На место происшествия немедленно прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Женщину по предоставленному описанию патрульные разыскали на соседней улице недалеко от места правонарушения.
"Раздражают, поскольку напоминают о войне"
Как отмечается, злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ровно. Она была в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгер показал 0,91 промилле.
Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, поскольку напоминают о войне. О содеянном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших.
Рассматривают хулиганство
"По данному факту дознаватели Ровенского райуправления начали досудебное расследование по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении", - отметили в полиции.
Досудебное расследование продолжается. Кроме того, нарушительницу за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде привлекли к административной ответственности по ст. 178 КУоАП.
Чергова коригувальниця…??
Демократія дає право бути чорнилницею, навіть якщо співвітчизники проти ))