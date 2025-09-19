Разбросала цветы на Алее Героев в Нежине: на нарушительницу составлен протокол, - Нацполиция. ВИДЕО
В Нежине женщина разбросала цветы возле стендов с портретами погибших защитников Украины.
Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Нежинские правоохранители оперативно установили личность женщины. На правонарушительницу составлены административные материалы по части 1 статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
Топ комментарии
+5 NavigatorUR
показать весь комментарий19.09.2025 14:13 Ответить Ссылка
+2 vigo
показать весь комментарий19.09.2025 14:13 Ответить Ссылка
+2 Антип61
показать весь комментарий19.09.2025 14:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"наруга над пам'яттю загиблих Воїнів"
рідні загиблих мають найняти адвоката і засадити курсу по максимуму !
з платнею для адвоката не проблема -
відкривайте рахунок, зберемо !
.
присипляти теж треба по Закону....
.
але, то проблеми курви.....
.
вона що сміття кинула повз урну?
це типова рашистка, і її нанависть до захисників та до самої України вся у цьому вчинку.
Може їй допомогу та підвищену пенсію дати?
у такому віці цій старій руЗькій курві вже не допоможуть ніякі лекції з дрібного ***********
15 років і хай здохне у в'язниці
а інакше - завтра піде підривати автівки ЗСУ і зливати інформацію кацапам
.