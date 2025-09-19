РУС
Разбросала цветы на Алее Героев в Нежине: на нарушительницу составлен протокол, - Нацполиция. ВИДЕО

В Нежине женщина разбросала цветы возле стендов с портретами погибших защитников Украины.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Нежинские правоохранители оперативно установили личность женщины. На правонарушительницу составлены административные материалы по части 1 статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

.. дайте рідним загиблих воїнів її адресу.... І більш не буде ніяких питань...і протоколів про дрібне ***********...
19.09.2025 14:13 Ответить
Очевидно, що, як протверезіє, буде повзати на колінах "прастітє, бєс папутал"...
19.09.2025 14:13 Ответить
Така дія має жорстоко каратись, як і наруга над державним прапором. Ніяке це не дрібне ***********.
19.09.2025 14:24 Ответить
Недолічили - один час як з дурки
19.09.2025 14:10 Ответить
.. дайте рідним загиблих воїнів її адресу.... І більш не буде ніяких питань...і протоколів про дрібне ***********...
19.09.2025 14:13 Ответить
стаття:
"наруга над пам'яттю загиблих Воїнів"

рідні загиблих мають найняти адвоката і засадити курсу по максимуму !

з платнею для адвоката не проблема -
відкривайте рахунок, зберемо !

.
19.09.2025 14:27 Ответить
.. Нащо так ускладнювати? Нащо потім годувати цю потвору у в*язниці. А так хоч хробаки на кладовищі.. ( і то там їй не місце) наїдяться і будуть задоволені. Але і достатньо переламати копита та граблі... щоб дальше своєї нори не вилазило. Але хробаки голодні залишаться..)))
19.09.2025 14:32 Ответить
Закон понад усе !

присипляти теж треба по Закону....

.
19.09.2025 14:35 Ответить
..вважайте Шановний на ситуацію у державі з судами та розслідуваннями... Самі знаєте... що відбувається... Таку можуть і виправдати...
19.09.2025 14:35 Ответить
Очевидно, що, як протверезіє, буде повзати на колінах "прастітє, бєс папутал"...
19.09.2025 14:13 Ответить
руЗький мир попер під дією недобродженої бражки

але, то проблеми курви.....

.
19.09.2025 14:29 Ответить
Така дія має жорстоко каратись, як і наруга над державним прапором. Ніяке це не дрібне ***********.
19.09.2025 14:24 Ответить
Дрібне ***********?
вона що сміття кинула повз урну?
це типова рашистка, і її нанависть до захисників та до самої України вся у цьому вчинку.
Може їй допомогу та підвищену пенсію дати?
19.09.2025 14:29 Ответить
згода !
у такому віці цій старій руЗькій курві вже не допоможуть ніякі лекції з дрібного ***********
15 років і хай здохне у в'язниці

а інакше - завтра піде підривати автівки ЗСУ і зливати інформацію кацапам

.
19.09.2025 14:34 Ответить
їбало бить - для бидла найкращі ліки і найефективніші.стають як шовкові.а в вязницю - по понятіях,розпальцовка в законє і блотной як правило перший крок для серйозного рецидиву.
19.09.2025 14:35 Ответить
 
 