УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11338 відвідувачів онлайн
Новини Відео Інциденти на Алеї Героїв
2 079 20

Розкидала квіти на Алеї Героїв у Ніжині: на порушницю складено протокол, - Нацполіція. ВIДЕО

У Ніжині жінка розкидала квіти біля стендів із портретами загиблих захисників України.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Ніжинські правоохоронці оперативно встановили особу жінки. На правопорушницю складено адміністративні матеріали за частиною 1 статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Танцювали під російський шансон на Алеї Героїв: у Чернігові встановлюють особи дівчат, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

Ніжин (71) Нацполіція (15490) Чернігівська область (1042) Ніжинський район (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
.. дайте рідним загиблих воїнів її адресу.... І більш не буде ніяких питань...і протоколів про дрібне ***********...
показати весь коментар
19.09.2025 14:13 Відповісти
+8
Така дія має жорстоко каратись, як і наруга над державним прапором. Ніяке це не дрібне ***********.
показати весь коментар
19.09.2025 14:24 Відповісти
+6
стаття:
"наруга над пам'яттю загиблих Воїнів"

рідні загиблих мають найняти адвоката і засадити курсу по максимуму !

з платнею для адвоката не проблема -
відкривайте рахунок, зберемо !

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Недолічили - один час як з дурки
показати весь коментар
19.09.2025 14:10 Відповісти
.. дайте рідним загиблих воїнів її адресу.... І більш не буде ніяких питань...і протоколів про дрібне ***********...
показати весь коментар
19.09.2025 14:13 Відповісти
стаття:
"наруга над пам'яттю загиблих Воїнів"

рідні загиблих мають найняти адвоката і засадити курсу по максимуму !

з платнею для адвоката не проблема -
відкривайте рахунок, зберемо !

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:27 Відповісти
.. Нащо так ускладнювати? Нащо потім годувати цю потвору у в*язниці. А так хоч хробаки на кладовищі.. ( і то там їй не місце) наїдяться і будуть задоволені. Але і достатньо переламати копита та граблі... щоб дальше своєї нори не вилазило. Але хробаки голодні залишаться..)))
показати весь коментар
19.09.2025 14:32 Відповісти
Закон понад усе !

присипляти теж треба по Закону....

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:35 Відповісти
..вважайте Шановний на ситуацію у державі з судами та розслідуваннями... Самі знаєте... що відбувається... Таку можуть і виправдати...
показати весь коментар
19.09.2025 14:35 Відповісти
ну тоді вже нещасний випадок - півень під стріху та підперті двері....

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:37 Відповісти
..оце і буде реальний ЗАКОН!!
показати весь коментар
19.09.2025 14:44 Відповісти
Курву !!!

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:38 Відповісти
Ти коли будеш давити танками ухилянтів як обіцяв? Га?
показати весь коментар
19.09.2025 14:39 Відповісти
Сьогодні в п'ятницю він буде давити пляшку, а в танці буде давити хіба що тапки біля дивану
показати весь коментар
19.09.2025 15:21 Відповісти
Очевидно, що, як протверезіє, буде повзати на колінах "прастітє, бєс папутал"...
показати весь коментар
19.09.2025 14:13 Відповісти
руЗький мир попер під дією недобродженої бражки

але, то проблеми курви.....

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:29 Відповісти
Така дія має жорстоко каратись, як і наруга над державним прапором. Ніяке це не дрібне ***********.
показати весь коментар
19.09.2025 14:24 Відповісти
Дрібне ***********?
вона що сміття кинула повз урну?
це типова рашистка, і її нанависть до захисників та до самої України вся у цьому вчинку.
Може їй допомогу та підвищену пенсію дати?
показати весь коментар
19.09.2025 14:29 Відповісти
згода !
у такому віці цій старій руЗькій курві вже не допоможуть ніякі лекції з дрібного ***********
15 років і хай здохне у в'язниці

а інакше - завтра піде підривати автівки ЗСУ і зливати інформацію кацапам

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:34 Відповісти
їбало бить - для бидла найкращі ліки і найефективніші.стають як шовкові.а в вязницю - по понятіях,розпальцовка в законє і блотной як правило перший крок для серйозного рецидиву.
показати весь коментар
19.09.2025 14:35 Відповісти
не допоможе.

тільки ......

.
показати весь коментар
19.09.2025 14:40 Відповісти
В Чернигове ваты - хоть .опой жуй.
показати весь коментар
19.09.2025 14:43 Відповісти
 
 