Розкидала квіти на Алеї Героїв у Ніжині: на порушницю складено протокол, - Нацполіція. ВIДЕО
У Ніжині жінка розкидала квіти біля стендів із портретами загиблих захисників України.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Ніжинські правоохоронці оперативно встановили особу жінки. На правопорушницю складено адміністративні матеріали за частиною 1 статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).
"наруга над пам'яттю загиблих Воїнів"
рідні загиблих мають найняти адвоката і засадити курсу по максимуму !
з платнею для адвоката не проблема -
відкривайте рахунок, зберемо !
.
присипляти теж треба по Закону....
.
.
.
але, то проблеми курви.....
.
вона що сміття кинула повз урну?
це типова рашистка, і її нанависть до захисників та до самої України вся у цьому вчинку.
Може їй допомогу та підвищену пенсію дати?
у такому віці цій старій руЗькій курві вже не допоможуть ніякі лекції з дрібного ***********
15 років і хай здохне у в'язниці
а інакше - завтра піде підривати автівки ЗСУ і зливати інформацію кацапам
.
тільки ......
.