7 490 39

Дратують, бо нагадують про війну: Жінка повалила портрети загиблих Героїв у Рівному. Її затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Рівному поліцейські викрили жінку, яка на Майдані Незалежності перекинула портрети загиблих Героїв.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

Жінка повалила портрети загиблих Героїв у Рівному

Що відомо?

Учора, 16 січня, близько 23 години до поліції надійшло повідомлення, що на Майдані Незалежності невідома жінка поводиться неадекватно та перекидає портери полеглих у війні захисників. На місце події негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Жінку за наданим описом патрульні розшукали на сусідній вулиці неподалік місця правопорушення.

Жінка повалила портрети загиблих Героїв у Рівному

"Дратують, оскільки нагадують про війну"

Як зазначається, зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле.

Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих.

Жінка повалила портрети загиблих Героїв у Рівному

Розглядають хуліганство

"За цим фактом дізнавачі Рівненського райуправління розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру", - зазначили в поліції.

Досудове розслідування триває. Крім того, порушницю за перебування в громадському місці напідпитку притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП.

пам’ять (1202) Нацполіція (15616) Рівне (578) вандалізм (445) герой (201)
Топ коментарі
+43
І цього ждунячого і антитцкунячого бидла по всій Україні...
17.01.2026 10:48 Відповісти
+40
Ось такі вони уставшіє ат вайни, хочуть референдума, виборів і міра на любих умовах
17.01.2026 10:49 Відповісти
+38
У буцегарню хвойду! Нехай на нарах нерви заспокоїть
17.01.2026 10:46 Відповісти
Одних дратують - для інших вічна біль і туга - так і живем
17.01.2026 10:43 Відповісти
Це московське бидло, прийшло на Майдан о 23.00 годині ночі, щоб безкарно нагадити Укранцям, як їй ****** наказав, і утікати з Майдану!!!??
Чергова коригувальниця…??
17.01.2026 11:20 Відповісти
Дуже малі покарання, тому і творять знущання над нашою пам"яттю.
17.01.2026 16:54 Відповісти
Це не перший такий випадок. Все закінчується адміністративкою про дрібне ***********, тобто відсутністю покарання. Ось вам наслідки, коли жінкині нічого нікому не винні.
17.01.2026 13:49 Відповісти
До чого тут тцк?
17.01.2026 11:00 Відповісти
До того ..що спочатку вони поржали у 2019..а тепер знімають та розповсюджують відео про "людоловів"..не розуміючи що саме їх голосування і привело до мобілізації і всьго з цим пов'язаного(тцк, бусифікація і таке інше)
17.01.2026 11:10 Відповісти
Нажаль жінок не мобілізовуть. А мали б на трудову повинність до 65 рочків - на завод, а не закордон лягати під іноземців.
17.01.2026 11:19 Відповісти
Не толерантний Ви
Демократія дає право бути чорнилницею, навіть якщо співвітчизники проти ))
17.01.2026 17:43 Відповісти
На любых мира не будет.Просто через некоторое время будет другая война с другими странами соседями раши с активным участием этих устившиков весело и с улюлюканьем подгоняемых в атаки заградотрядами из кадыровского тцк
17.01.2026 11:47 Відповісти
Осмелюсь спросить, тезис если не убъет кацап, убъет солдат НАТО здесь уместен?
17.01.2026 11:57 Відповісти
Така доля без'ядерних країн.
17.01.2026 12:08 Відповісти
Вы клон? О ядрённой бомбе нам другой камрад рассказывает. С флагом в полоски
17.01.2026 12:33 Відповісти
Так і буде, як зараз на окупованому дамбасі і криму. Ті хто кричав що усталі ат вайни потім ходили разом з рашистськими поліцаями по домам українців і примусово записували в армію Сосії
17.01.2026 13:31 Відповісти
Хз про що ви. Спілкуюсь з родичами/знайомими за кордоном, хто сім'ями зі своїми чоловіками, то виїхали з окупації, а жінки-одиначки, котрі з мужика на мужика скачуть, то з вільної і незалежної, де чоловіки закриті.
17.01.2026 14:00 Відповісти
І це правда. По ту сторону Фронту під орків лягають , .... Нітакусічкі
17.01.2026 17:45 Відповісти
От як би там показували серіал про Голобородька чи виступ кварталу 95 як при " баризі" ,то і про війну нічого не нагадувало.
17.01.2026 11:00 Відповісти
якась дивна поліція - їх як гівна по місті, а на центральну площу їм треба АЖ НЕГАЙНО ПРИБУТИ (з найближчої кав'ярні )
17.01.2026 11:08 Відповісти
Віддати цю повтору родичам загиблих Героїв, чиї портрети воно пошкодило!
17.01.2026 11:13 Відповісти
Віддати, і що? Щоб ті родичі потім платили їй за моральну шкоду а судді за менший термін?
17.01.2026 14:02 Відповісти
Таку суку треба на зону, щоб працювала там за суп років 10, може мізки виростуть, хоча не факти
17.01.2026 11:19 Відповісти
На Волині - московський пархат. Всі корені зла в тих недоцерквах (притонах педофілів)
17.01.2026 11:23 Відповісти
дуже сумніваюсь що ця підораска ходить у будь яку церкву, чи недоцеркву і т.п.
17.01.2026 11:35 Відповісти
Ходить-ходить, кагорчику бухнути з батюшкою-педофілом
17.01.2026 11:46 Відповісти
Якщо когось дратує пика цієї курви(навіть забрюлена) треба ії повалити і буцати ногами, тому що нагадує кацапську смердючу п'янь.
17.01.2026 11:27 Відповісти
Нагадує,звісно, кацапську смердючу пьянь...Але це наше смердюче бидло,гниди,які гірше ніж кацапські воші!!
17.01.2026 11:39 Відповісти
Я чув що в Польщі знімають
17.01.2026 17:46 Відповісти
дочка алкашаша і проститутки, шо ви хочете? не пийте, чоловіки, бо ще й у вас такі пляді понароджуються
17.01.2026 12:50 Відповісти
Синів та чоловіка мобілізувати, якщо є, стару алкашку на зону.
17.01.2026 12:51 Відповісти
Немає у неї сім*ї.
17.01.2026 13:06 Відповісти
****
17.01.2026 13:50 Відповісти
Ну тогда ей кусок Шахед в следующий раз ей в окно!Точечный!
17.01.2026 14:54 Відповісти
Десять год тюрми
17.01.2026 16:30 Відповісти
Дочь поварихи и лекальщика
17.01.2026 18:43 Відповісти
 
 