Дратують, бо нагадують про війну: Жінка повалила портрети загиблих Героїв у Рівному. Її затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Рівному поліцейські викрили жінку, яка на Майдані Незалежності перекинула портрети загиблих Героїв.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Учора, 16 січня, близько 23 години до поліції надійшло повідомлення, що на Майдані Незалежності невідома жінка поводиться неадекватно та перекидає портери полеглих у війні захисників. На місце події негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Жінку за наданим описом патрульні розшукали на сусідній вулиці неподалік місця правопорушення.

"Дратують, оскільки нагадують про війну"

Як зазначається, зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле.

Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих.

Розглядають хуліганство

"За цим фактом дізнавачі Рівненського райуправління розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру", - зазначили в поліції.

Досудове розслідування триває. Крім того, порушницю за перебування в громадському місці напідпитку притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП.







