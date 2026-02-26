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Новини Фото Роковини повномасштабної війни
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Пам’ятник Шевченку в Сербії облили чорною фарбою в роковини вторгнення РФ: посла України назвали "фашистським покидьком". ФОТО

24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у місті Новий Сад в Сербії невідомі облили чорною фарбою пам’ятник українському поету й письменнику Тарасу Шевченку. Наступного дня в місті з’явилося графіті з образами на адресу українського посла Олександра Литвиненка.

Про це пишуть Blic і балканська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Пошкодження пам'ятника

Як відомо, крім чорної фарби, на пам’ятнику Шевченку відламали букви прізвища поета. Посольство України в Сербії оголосило, що з глибоким обуренням сприйняло інформацію про сплюндрування пам’ятника Шевченку.

Диппредставництво назвало це "ганебним актом, спрямованим проти архітектурної пам’ятки" міста й "спробою осквернити пам’ять символу українського народу у трагічну для всієї України та цивілізованого світу дату, 24 лютого".

"Такі дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин", - заявило посольство. Відомство закликало розслідувати обставини інциденту й притягнути винних до відповідальності.

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Пошкоджений пам’ятник Шевченку в Сербії
Пошкоджений пам’ятник Шевченку в Сербії

Графіті про посла України

  • Раніше того дня біля пам'ятника Шевченкові відбувся мітинг: люди тримали українські прапори, поклали квіти до погруддя, запалили навколо нього свічки й написали "Ні війні".

Як пише "Радіо Свобода", 25 лютого у місті з'явилися графіті з образами в бік посла України в Сербії Олександра Литвиненка, якого назвали "фашистським покидьком". Наступного дня графіті вже замалювали.

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Графіті з образами посла України Олександра Литвиненка.

Автор: 

Литвиненко Олександр (42) пам’ятник (921) Сербія (437) Шевченко Тарас (105) вандалізм (446)
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Топ коментарі
+27
У Сербії вистачає як москалоти, яка там живе, так і власної сербської промоскальської підарні, яка могла це зробити. Бісяться це добре, графіті вже зафарбували, памятник відремонтують, а москалота так чи інакше сдохне, через це і біситься.
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26.02.2026 18:56 Відповісти
+20
Серби Іванов, Петров та Сідоров після ціїє акції вже повернулись до Москви.
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26.02.2026 18:50 Відповісти
+19
и за такими провокациями обычно стоят рашистские спецслужбы...
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26.02.2026 18:54 Відповісти
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До такого навіть москалі не додумалися. У них пам'ятник нормально стоїть біля готелю "Україна".
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26.02.2026 18:46 Відповісти
потому что такие провокации, как правило, нацелены на ухудшение взаимоотношений между странами.... в даном случае Украины и Сербии.
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26.02.2026 18:51 Відповісти
и за такими провокациями обычно стоят рашистские спецслужбы...
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26.02.2026 18:54 Відповісти
Та багато сербів кацапів "за пояс заткнуть",з шовінізмом... Мені сказав один словенець, що вони їх уже почали називать "південноєвропейськими мікрокацапами"...
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26.02.2026 19:30 Відповісти
Ви помилилися, впевнений на 100%, що це зробили московити.
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26.02.2026 19:28 Відповісти
Тим паче, що серби пишуть латиницею, а не кирилицею
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26.02.2026 19:54 Відповісти
Латиницею пишуть хорвати а не серби. Ті якраз і пишуть кирилицею
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26.02.2026 20:18 Відповісти
Московські наймити-раби в Сербії, відробляють за гроші наказ ******-прутіна!! Вони і Народ Сербії, це небо і земля!!
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26.02.2026 21:07 Відповісти
Серби Іванов, Петров та Сідоров після ціїє акції вже повернулись до Москви.
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26.02.2026 18:50 Відповісти
Не до москви, а в дипломатичну установу..а сербсткі шістки отримали дозу
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26.02.2026 20:52 Відповісти
Кацапи завжди кацапи...
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26.02.2026 18:50 Відповісти
У Сербії вистачає як москалоти, яка там живе, так і власної сербської промоскальської підарні, яка могла це зробити. Бісяться це добре, графіті вже зафарбували, памятник відремонтують, а москалота так чи інакше сдохне, через це і біситься.
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26.02.2026 18:56 Відповісти
СЄРБИ - братья славянє за ідеологіє Мединського з хйолом
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26.02.2026 18:58 Відповісти
При цьоми й ті і інші не слов'яни!
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26.02.2026 19:03 Відповісти
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26.02.2026 19:17 Відповісти
Серби знають рузкій і так гарно пішуть на ньому? Хоча і самі серби це комуністично- фашистські виродки. Вони в ООН завжди голосують проти миру і проти України
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26.02.2026 19:00 Відповісти
Герої, ****! Втіхаря гадити. Братушкі справжніх недофашиків лаптєногих.
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26.02.2026 19:02 Відповісти
Ці сербські підараси, іпучі братушки, крім кацапської нафти, ще й і відсмоктують у *****. Не знаю, навіщо взагалі було встановлювати пам'ятник Кобзарю у цій недокраїні. Його щось історично пов'язувало з цими виродками, я щось не пам'ятаю.
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26.02.2026 19:04 Відповісти
Ну то что сербы все ****** это не секрет
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26.02.2026 19:16 Відповісти
комуняку на гілляку
серба-на вербу
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26.02.2026 19:22 Відповісти
І що це дасть кацапам? Чергові гроші на вітер.
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26.02.2026 19:35 Відповісти
Рашистська агентура із сербськими паспортами їздить собі вільно по Європі та займається шпигунством і підривною діяльністю.
І навіщо Сербію анґажують у члени ЄС? Щоби мати іще одну "орбанівську" прислужницю пітьми для розвалу ЄС із середини?
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26.02.2026 19:48 Відповісти
Сербы уже отметились этническими чистками. А хорватские усташи устроили такой террор нацменшинствам что даже у карателей СС сдали нервы и они стали их расстреливать за зверства.
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26.02.2026 20:15 Відповісти
Усташі все вірно робили.
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26.02.2026 22:51 Відповісти
ПГМ.
В самій мерзенній формі.
Балканські турко-хазари
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26.02.2026 20:33 Відповісти
👍 так
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26.02.2026 22:50 Відповісти
Недарма Хорвати кажуть Серба на вербу!
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26.02.2026 20:37 Відповісти
Да не серби це зробили , вбогі московити їх тема споконвічна
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26.02.2026 20:40 Відповісти
Vojvodina is Croatia 🤙
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26.02.2026 22:48 Відповісти
Негідники
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27.02.2026 04:36 Відповісти
 
 