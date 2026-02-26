Пам’ятник Шевченку в Сербії облили чорною фарбою в роковини вторгнення РФ: посла України назвали "фашистським покидьком". ФОТО
24 лютого, у день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у місті Новий Сад в Сербії невідомі облили чорною фарбою пам’ятник українському поету й письменнику Тарасу Шевченку. Наступного дня в місті з’явилося графіті з образами на адресу українського посла Олександра Литвиненка.
Про це пишуть Blic і балканська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Пошкодження пам'ятника
Як відомо, крім чорної фарби, на пам’ятнику Шевченку відламали букви прізвища поета. Посольство України в Сербії оголосило, що з глибоким обуренням сприйняло інформацію про сплюндрування пам’ятника Шевченку.
Диппредставництво назвало це "ганебним актом, спрямованим проти архітектурної пам’ятки" міста й "спробою осквернити пам’ять символу українського народу у трагічну для всієї України та цивілізованого світу дату, 24 лютого".
"Такі дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин", - заявило посольство. Відомство закликало розслідувати обставини інциденту й притягнути винних до відповідальності.
Графіті про посла України
- Раніше того дня біля пам'ятника Шевченкові відбувся мітинг: люди тримали українські прапори, поклали квіти до погруддя, запалили навколо нього свічки й написали "Ні війні".
Як пише "Радіо Свобода", 25 лютого у місті з'явилися графіті з образами в бік посла України в Сербії Олександра Литвиненка, якого назвали "фашистським покидьком". Наступного дня графіті вже замалювали.
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серба-на вербу
І навіщо Сербію анґажують у члени ЄС? Щоби мати іще одну "орбанівську" прислужницю пітьми для розвалу ЄС із середини?
В самій мерзенній формі.
Балканські турко-хазари