Могилу Богдана Лепкого осквернили у Кракові: МЗС України заявило про провокацію. ФОТО

У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі пошкодили могилу видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого, викравши барельєф із надгробка.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Свідома провокація

"Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща", - розповів Тихий журналістам.

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Він додав, що Генеральне консульство України в Кракові невідкладно звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

Україна розраховує на реакцію польських правоохоронців

"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", - резюмував Тихий.

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