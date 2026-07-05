УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини Фото Відносини України та Польщі
5 976 42

Могилу Богдана Лепкого осквернили у Кракові: МЗС України заявило про провокацію. ФОТО

У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі пошкодили могилу видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого, викравши барельєф із надгробка.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Свідома провокація

"Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща", - розповів Тихий журналістам.

Також читайте: Могилу Героя України Матвіїва осквернили у Жидачеві на Львівщині, - поліція

Могила Лепкого в Кракові

Він додав, що Генеральне консульство України в Кракові невідкладно звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

Україна розраховує на реакцію польських правоохоронців

"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", - резюмував Тихий.

Також читайте: Пам’ятник Шевченку в Сербії облили чорною фарбою в роковини вторгнення РФ: посла України назвали "фашистським покидьком". ФОТО

Автор: 

МЗС (4353) Польща (9545) вандалізм (450) Тихий Георгій (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Во-во, ото ваше воювати з мертвими.
показати весь коментар
05.07.2026 14:06 Відповісти
+22
Років 10 тому Портников сказав, що історично у нас шлях з Польщею розійдеться, нам по шляху з британцями, країнами Балтії, Скандинавами, німцями (як це не дивно), чим далі, тим більше я розумію, чому він це тоді сказав.
показати весь коментар
05.07.2026 14:18 Відповісти
+21
Кацапи та ляхи браття!
показати весь коментар
05.07.2026 14:11 Відповісти

Завантаження...

 
 