Пошкодження могили Богдана Лепкого у Кракові: поліція Польщі не пов’язує інцидент із мотивами національного характеру

Польська поліція з’ясовує обставини пошкодження пам’ятника на могилі українського поета, письменника та громадського діяча Богдана Лепкого.

Про це пресслужба воєводського управління поліції у Кракові повідомила виданню Fakt, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліція з’ясовує обставини

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців у неділю, 5 липня, близько 12:00.

"На місці було проведено огляд, а наразі тривають заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин справи", - заявили у поліції.

Водночас польські правоохоронці зазначили, що наразі не пов’язують цей випадок із мотивами національного характеру.

"Пошкодження пам’ятника могло статися протягом останніх двох тижнів", - додала пресслужба воєводського управління поліції у Кракові.

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Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі пошкодили могилу видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого, викравши барельєф із надгробка.

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