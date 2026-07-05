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Новини Пошкодження пам’ятника на могилі Богдана Лепкого
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Пошкодження могили Богдана Лепкого у Кракові: поліція Польщі не пов’язує інцидент із мотивами національного характеру

У Кракові пошкодили пам’ятник на могилі Богдана Лепкого

Польська поліція з’ясовує обставини пошкодження пам’ятника на могилі українського поета, письменника та громадського діяча Богдана Лепкого.

Про це пресслужба воєводського управління поліції у Кракові повідомила виданню Fakt, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліція з’ясовує обставини

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців у неділю, 5 липня, близько 12:00.

"На місці було проведено огляд, а наразі тривають заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин справи", - заявили у поліції.

Водночас польські правоохоронці зазначили, що наразі не пов’язують цей випадок із мотивами національного характеру.

"Пошкодження пам’ятника могло статися протягом останніх двох тижнів", - додала пресслужба воєводського управління поліції у Кракові.

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Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі пошкодили могилу видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого, викравши барельєф із надгробка.

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пам’ятник (933) пошкодження (191) Польща (9538) вандалізм (448)
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Топ коментарі
+7
Та це наслідки. Причина очевидна: Україна завоювала суб'єктність і тихо, але впевнено послала всіх кандидатів на старших браті-опікунів. Шо москалів, шо вигулькнувших дуже вчасно з замшілими імперськими хотілками поляків.
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05.07.2026 21:48 Відповісти
+6
Ну звичайно ж це не націоналізм який сама польська влада підігріває, з розкопками обісралися то ж треба додавати цей момент та поставити всі крапки над і
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05.07.2026 21:47 Відповісти
+4
бойкот польських товарів однозначно!
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05.07.2026 21:56 Відповісти

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