Польський проросійський політик Толвінський закупив у Білорусі 20 армійських аптечок і передав їх армії РФ. ВIДЕО
Колишній депутат польського Сейму та лідер проросійської політичної сили Front Кшиштоф Толвінський закупив у Білорусі 20 армійських аптечок для російських окупантів. Польський політик закупив їх на території Білорусі і переправив росіянам за посередництва представників режиму Лукашенка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Толвінський публічно підтримав дії країни-агресора, заявивши, що російські солдати "проливають кров за праве діло".
Окрім цього, польський політик виступив із критикою на адресу своїх співгромадян, назвавши "злочинцями" тих поляків, які брали участь у зборах коштів та фінансовій підтримці Збройних сил України.
Варто зазначити, що навесні 2026 року суд уже визнав Кшиштофа Толвінського винним у розпалюванні ненависті до українців, проте це судове рішення не зупинило його подальшу діяльність на користь РФ.
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• Україна на польських землях ВСЯ
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І це люди з якими в нас був Евро в 2012 - як легко оскотинити народ