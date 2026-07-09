Колишній депутат польського Сейму та лідер проросійської політичної сили Front Кшиштоф Толвінський закупив у Білорусі 20 армійських аптечок для російських окупантів. Польський політик закупив їх на території Білорусі і переправив росіянам за посередництва представників режиму Лукашенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Толвінський публічно підтримав дії країни-агресора, заявивши, що російські солдати "проливають кров за праве діло".

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Окрім цього, польський політик виступив із критикою на адресу своїх співгромадян, назвавши "злочинцями" тих поляків, які брали участь у зборах коштів та фінансовій підтримці Збройних сил України.

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Варто зазначити, що навесні 2026 року суд уже визнав Кшиштофа Толвінського винним у розпалюванні ненависті до українців, проте це судове рішення не зупинило його подальшу діяльність на користь РФ.

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