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Польський проросійський політик Толвінський закупив у Білорусі 20 армійських аптечок і передав їх армії РФ. ВIДЕО

Колишній депутат польського Сейму та лідер проросійської політичної сили Front Кшиштоф Толвінський закупив у Білорусі 20 армійських аптечок для російських окупантів. Польський політик закупив їх на території Білорусі і переправив росіянам за посередництва представників режиму Лукашенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Толвінський публічно підтримав дії країни-агресора, заявивши, що російські солдати "проливають кров за праве діло".

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Окрім цього, польський політик виступив із критикою на адресу своїх співгромадян, назвавши "злочинцями" тих поляків, які брали участь у зборах коштів та фінансовій підтримці Збройних сил України.

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Варто зазначити, що навесні 2026 року суд уже визнав Кшиштофа Толвінського винним у розпалюванні ненависті до українців, проте це судове рішення не зупинило його подальшу діяльність на користь РФ.

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Автор: 

армія рф (21478) Лукашенко Олександр (2737) політика (5412) Польща (9563) допомога (9297) сейм (73)
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Топ коментарі
+14
Навроцький має вручити йому отой орден, що повернули йому з України!! Нагорода, знайшла свого хєроя!
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09.07.2026 09:42 Відповісти
+6
Вчора гортав рілси і побачив в коментарях на ютубі що поляки і рузкіе говорять 1 в 1 то саме.

• Україна на польських землях ВСЯ

• мова українська це польська

• України не існувало до 1991

І це люди з якими в нас був Евро в 2012 - як легко оскотинити народ
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09.07.2026 09:48 Відповісти
+5
Політик, на якого заслуговують поляки...
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09.07.2026 09:45 Відповісти

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