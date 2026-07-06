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Новини Заяви Олександра Лукашенка
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Лукашенко виступив перед білоруськими військовими: Ніхто вас у бійню в Україні не посилатиме

Лукашенко обіцяє не відправляти білорусів воювати в Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не направлятиме білоруських військових на війну проти України.

Його цитують білоруські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Окремих західних політиків просто дратують наші самостійність та незалежність. Наш союз із Росією та прихильність до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Ще раз наголошую, шановні товариші, ніхто вас у цю бійню посилати не буде. Війна нам не потрібна, це погано, що війна йде в Україні. Ми прихильники мирного розв'язання питань. Але, як я сказав, міжнародна "партія війни" цього не хоче", - сказав він випускникам вищих військових навчальних закладів РБ.

За словами білоруського диктатора, у ЄС "нагнітається абсурдна істерія навколо уявної "загрози зі сходу".

"Білоруський народ пережив неймовірні випробування в роки фашистської окупації і на генетичному рівні не приймає війни", - додав самопроголошений лідер Білорусі.

Також читайте: Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського, - Пєсков

Що передувало?

  • Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.
  • Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
  • Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.

Також читайте: Путін та Лукашенко провели закриту зустріч на Валдаї: публічних заяв не було

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Білорусь (8199) війна (1660) Лукашенко Олександр (2736) росія (70734)
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Топ коментарі
+10
Згадую ефір цього бульбофюрерка з 3,14zдунцем соловйовим, де він стверджував про Київ за три дні. А зараз перевтілився в "голуба миру". 3,14дорас кончений!
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06.07.2026 13:20 Відповісти
+4
Маячня.
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06.07.2026 13:20 Відповісти
+4
В 22 році білоруси заходили разом з кацапами...я особисто бачив у трупів їх документи...так що п#зд#ть воно як лише в лише часто...
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06.07.2026 13:32 Відповісти

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