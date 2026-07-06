Лукашенко виступив перед білоруськими військовими: Ніхто вас у бійню в Україні не посилатиме

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не направлятиме білоруських військових на війну проти України.

Його цитують білоруські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Окремих західних політиків просто дратують наші самостійність та незалежність. Наш союз із Росією та прихильність до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Ще раз наголошую, шановні товариші, ніхто вас у цю бійню посилати не буде. Війна нам не потрібна, це погано, що війна йде в Україні. Ми прихильники мирного розв'язання питань. Але, як я сказав, міжнародна "партія війни" цього не хоче", - сказав він випускникам вищих військових навчальних закладів РБ.

За словами білоруського диктатора, у ЄС "нагнітається абсурдна істерія навколо уявної "загрози зі сходу".

"Білоруський народ пережив неймовірні випробування в роки фашистської окупації і на генетичному рівні не приймає війни", - додав самопроголошений лідер Білорусі.

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Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.

Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.

Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.

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