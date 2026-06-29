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Новини Заяви Олександра Лукашенка
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Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського, - Пєсков

Що обговорювали Путін та Лукашенко: у Кремлі відповіли

У Кремлі заявили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського.

Про це він повідомив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словам речника, Путін та Лукашенко насамперед обговорювали двосторонні відносини та торговельно-економічну співпрацю.

Також диктатори обговорювали стратегічні питання, зокрема "регіональну безпеку та спроби провокування щодо Білорусії".

Водночас Пєсков не став відповідати, чи є Лукашенко одним із каналів зв'язку Москви з Києвом.

"Лукашенко не передавав Путіну жодного послання від Зеленського", - додав речник російського диктатора.

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Що передувало?

  • Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.
  • Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
  • Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.

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Автор: 

Білорусь (8188) Лукашенко Олександр (2729) Пєсков Дмитро (1877) путін володимир (25543) росія (70635)
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Топ коментарі
+3
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29.06.2026 13:30 Відповісти
+2
А хто ж передаст?
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29.06.2026 13:27 Відповісти
+2
Так за спецоперацію України проти вагнерівців, усьож передав.
єрмак з татаровим і генпрокурором, можуть це підтвердити! Поки як свідки!
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29.06.2026 13:47 Відповісти

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