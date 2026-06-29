Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського, - Пєсков
У Кремлі заявили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського.
Про це він повідомив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словам речника, Путін та Лукашенко насамперед обговорювали двосторонні відносини та торговельно-економічну співпрацю.
Також диктатори обговорювали стратегічні питання, зокрема "регіональну безпеку та спроби провокування щодо Білорусії".
Водночас Пєсков не став відповідати, чи є Лукашенко одним із каналів зв'язку Москви з Києвом.
"Лукашенко не передавав Путіну жодного послання від Зеленського", - додав речник російського диктатора.
Що передувало?
- Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.
- Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
- Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.
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єрмак з татаровим і генпрокурором, можуть це підтвердити! Поки як свідки!