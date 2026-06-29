Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського, - Пєсков

У Кремлі заявили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського.

Про це він повідомив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словам речника, Путін та Лукашенко насамперед обговорювали двосторонні відносини та торговельно-економічну співпрацю.

Також диктатори обговорювали стратегічні питання, зокрема "регіональну безпеку та спроби провокування щодо Білорусії".

Водночас Пєсков не став відповідати, чи є Лукашенко одним із каналів зв'язку Москви з Києвом.

"Лукашенко не передавав Путіну жодного послання від Зеленського", - додав речник російського диктатора.

Читайте: Путін та Лукашенко провели закриту зустріч на Валдаї: публічних заяв не було

Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.

Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.

Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.

Читайте: УОС висміяло заяву Путіна про "оточення" ЗСУ у Старому Осколі: Ми лише працюємо над просуванням до цього міста на Бєлгородщині. КАРТА