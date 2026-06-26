Путін та Лукашенко провели закриту зустріч на Валдаї: публічних заяв не було
26 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на зустріч у резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.
Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта, повідомили у Кремлі та пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
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Відомо, що зустріч відбулася у резиденції Путіна на Валдаї. Зазначається, що російський диктатор та Лукашенко спілкувалися у форматі "тет-а-тет".
"Президенти спілкуються без фото та відео – формат закритий, тет-а-тет. Тем для обговорення, як ми всі розуміємо, є багато", - розповіли у пресслужбі Лукашенка.
У повідомленні Кремля йдеться, що РФ та Білорусь обговорили "торговельно-економічну взаємодію та реалізацію спільних проєктів у сфері економіки, а також питання, пов'язані з регіональною безпекою".
- Зазначимо, що візит відбувся наступного дня після того, як Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками українського президента Володимира Зеленського в Білорусі.
Що передувало?
- Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.
- Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
- Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.
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