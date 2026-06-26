Путін та Лукашенко провели закриту зустріч на Валдаї: публічних заяв не було

26 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на зустріч у резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта, повідомили у Кремлі та пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Відомо, що зустріч відбулася у резиденції Путіна на Валдаї. Зазначається, що російський диктатор та Лукашенко спілкувалися у форматі "тет-а-тет".

"Президенти спілкуються без фото та відео – формат закритий, тет-а-тет. Тем для обговорення, як ми всі розуміємо, є багато", - розповіли у пресслужбі Лукашенка.

У повідомленні Кремля йдеться, що РФ та Білорусь обговорили "торговельно-економічну взаємодію та реалізацію спільних проєктів у сфері економіки, а також питання, пов'язані з регіональною безпекою".

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Зазначимо, що візит відбувся наступного дня після того, як Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками українського президента Володимира Зеленського в Білорусі.

Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.

Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.

Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.

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