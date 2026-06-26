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Новини Резиденція Путіна на Валдаї Співпраця Росії і Білорусі
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Путін та Лукашенко провели закриту зустріч на Валдаї: публічних заяв не було

Лукашенко та Путін провели зустріч на Валдаї 26 червня

26 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на зустріч у резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта, повідомили у Кремлі та пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Відомо, що зустріч відбулася у резиденції Путіна на Валдаї. Зазначається, що російський диктатор та Лукашенко спілкувалися у форматі "тет-а-тет".

"Президенти спілкуються без фото та відео – формат закритий, тет-а-тет. Тем для обговорення, як ми всі розуміємо, є багато", - розповіли у пресслужбі Лукашенка.

У повідомленні Кремля йдеться, що РФ та Білорусь обговорили "торговельно-економічну взаємодію та реалізацію спільних проєктів у сфері економіки, а також питання, пов'язані з регіональною безпекою".

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  • Зазначимо, що візит відбувся наступного дня після того, як Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками українського президента Володимира Зеленського в Білорусі.

Що передувало?

  • Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.
  • Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
  • Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.

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Лукашенко Олександр (2726) путін володимир (25532) росія (70621)
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