Путин и Лукашенко провели закрытую встречу на Валдае: публичных заявлений не было
26 июня самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на встречу в резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае.
Об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство "Белта", сообщили в Кремле и пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Детали
Известно, что встреча состоялась в резиденции Путина на Валдае. Отмечается, что российский диктатор и Лукашенко общались в формате "тет-а-тет".
"Президенты общаются без фото и видео — формат закрытый, тет-а-тет. Тем для обсуждения, как мы все понимаем, много", — рассказали в пресс-службе Лукашенко.
В сообщении Кремля говорится, что РФ и Беларусь обсудили "торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в сфере экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью".
- Отметим, что визит состоялся на следующий день после того, как Лукашенко заявил, что встречался с представителями украинского президента Владимира Зеленского в Беларуси.
Что этому предшествовало?
- Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, –– в противном случае это сделает сам Киев.
- Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
- Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль