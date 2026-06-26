Путин и Лукашенко провели закрытую встречу на Валдае: публичных заявлений не было

26 июня самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на встречу в резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство "Белта", сообщили в Кремле и пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Детали

Известно, что встреча состоялась в резиденции Путина на Валдае. Отмечается, что российский диктатор и Лукашенко общались в формате "тет-а-тет".

"Президенты общаются без фото и видео — формат закрытый, тет-а-тет. Тем для обсуждения, как мы все понимаем, много", — рассказали в пресс-службе Лукашенко.

В сообщении Кремля говорится, что РФ и Беларусь обсудили "торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в сфере экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью".

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Отметим, что визит состоялся на следующий день после того, как Лукашенко заявил, что встречался с представителями украинского президента Владимира Зеленского в Беларуси.

Что этому предшествовало?

Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, –– в противном случае это сделает сам Киев.

Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.

Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.

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