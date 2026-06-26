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Путин и Лукашенко провели закрытую встречу на Валдае: публичных заявлений не было

Лукашенко и Путин провели встречу на Валдае 26 июня

26 июня самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на встречу в резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство "Белта", сообщили в Кремле и пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Детали

Известно, что встреча состоялась в резиденции Путина на Валдае. Отмечается, что российский диктатор и Лукашенко общались в формате "тет-а-тет".

"Президенты общаются без фото и видео — формат закрытый, тет-а-тет. Тем для обсуждения, как мы все понимаем, много", — рассказали в пресс-службе Лукашенко.

В сообщении Кремля говорится, что РФ и Беларусь обсудили "торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в сфере экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью".

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  • Отметим, что визит состоялся на следующий день после того, как Лукашенко заявил, что встречался с представителями украинского президента Владимира Зеленского в Беларуси.

Что этому предшествовало?

  • Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, –– в противном случае это сделает сам Киев.
  • Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.

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Автор: 

Лукашенко Александр (3643) путин владимир (32644) россия (98076)
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