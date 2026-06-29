Лукашенко не передавал Путину никакого "послания" от Зеленского, - Песков

В Кремле заявили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не передавал Путину никакого "послания" от Зеленского.

Об этом он сообщил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам пресс-секретаря, Путин и Лукашенко в первую очередь обсуждали двусторонние отношения и торгово-экономическое сотрудничество.

Также диктаторы обсуждали стратегические вопросы, в частности "региональную безопасность и попытки провокаций в отношении Беларуси".

В то же время Песков не стал отвечать, является ли Лукашенко одним из каналов связи Москвы с Киевом.

"Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского", — добавил пресс-секретарь российского диктатора.

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Что этому предшествовало?

Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, –– в противном случае это сделает сам Киев.

Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.

Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.

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