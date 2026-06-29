Лукашенко не передавал Путину никакого "послания" от Зеленского, - Песков
В Кремле заявили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не передавал Путину никакого "послания" от Зеленского.
Об этом он сообщил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам пресс-секретаря, Путин и Лукашенко в первую очередь обсуждали двусторонние отношения и торгово-экономическое сотрудничество.
Также диктаторы обсуждали стратегические вопросы, в частности "региональную безопасность и попытки провокаций в отношении Беларуси".
В то же время Песков не стал отвечать, является ли Лукашенко одним из каналов связи Москвы с Киевом.
"Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского", — добавил пресс-секретарь российского диктатора.
Что этому предшествовало?
- Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, –– в противном случае это сделает сам Киев.
- Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
- Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.
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єрмак з татаровим і генпрокурором, можуть це підтвердити! Поки як свідки!