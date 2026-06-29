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Новости Заявления Александра Лукашенко
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Лукашенко не передавал Путину никакого "послания" от Зеленского, - Песков

Что обсуждали Путин и Лукашенко: в Кремле ответили

В Кремле заявили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не передавал Путину никакого "послания" от Зеленского.

Об этом он сообщил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам пресс-секретаря, Путин и Лукашенко в первую очередь обсуждали двусторонние отношения и торгово-экономическое сотрудничество.

Также диктаторы обсуждали стратегические вопросы, в частности "региональную безопасность и попытки провокаций в отношении Беларуси".

В то же время Песков не стал отвечать, является ли Лукашенко одним из каналов связи Москвы с Киевом.

"Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского", — добавил пресс-секретарь российского диктатора.

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Что этому предшествовало?

  • Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, –– в противном случае это сделает сам Киев.
  • Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.

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Автор: 

Беларусь (8103) Лукашенко Александр (3647) Песков Дмитрий (2112) путин владимир (32654) россия (98090)
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Топ комментарии
+3
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29.06.2026 13:30 Ответить
+2
А хто ж передаст?
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29.06.2026 13:27 Ответить
+2
Так за спецоперацію України проти вагнерівців, усьож передав.
єрмак з татаровим і генпрокурором, можуть це підтвердити! Поки як свідки!
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29.06.2026 13:47 Ответить

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