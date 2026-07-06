Лукашенко выступил перед белорусскими военными: Никто не пошлет вас на бойню в Украину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не будет направлять белорусских военных на войну против Украины.

Его цитируют белорусские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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"Некоторых западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного решения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - сказал он выпускникам высших военных учебных заведений РБ.

По словам белорусского диктатора, в ЕС "нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока".

"Белорусский народ пережил невероятные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны", - добавил самопровозглашенный лидер Беларуси.

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Что предшествовало?

Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, - в противном случае это сделает сам Киев.

Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.

Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.

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