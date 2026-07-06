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Новости Заявления Александра Лукашенко
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Лукашенко выступил перед белорусскими военными: Никто не пошлет вас на бойню в Украину

Лукашенко обещает не отправлять белорусов воевать в Украину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не будет направлять белорусских военных на войну против Украины.

Его цитируют белорусские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Некоторых западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного решения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - сказал он выпускникам высших военных учебных заведений РБ.

По словам белорусского диктатора, в ЕС "нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока".

"Белорусский народ пережил невероятные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны", - добавил самопровозглашенный лидер Беларуси.

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Что предшествовало?

  • Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, - в противном случае это сделает сам Киев.
  • Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.

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Автор: 

Беларусь (8114) война (1562) Лукашенко Александр (3655) россия (98184)
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Топ комментарии
+11
Згадую ефір цього бульбофюрерка з 3,14zдунцем соловйовим, де він стверджував про Київ за три дні. А зараз перевтілився в "голуба миру". 3,14дорас кончений!
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06.07.2026 13:20 Ответить
+5
Маячня.
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06.07.2026 13:20 Ответить
+5
В 22 році білоруси заходили разом з кацапами...я особисто бачив у трупів їх документи...так що п#зд#ть воно як лише в лише часто...
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06.07.2026 13:32 Ответить

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