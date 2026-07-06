Лукашенко выступил перед белорусскими военными: Никто не пошлет вас на бойню в Украину
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не будет направлять белорусских военных на войну против Украины.
Его цитируют белорусские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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"Некоторых западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного решения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - сказал он выпускникам высших военных учебных заведений РБ.
По словам белорусского диктатора, в ЕС "нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока".
"Белорусский народ пережил невероятные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны", - добавил самопровозглашенный лидер Беларуси.
Что предшествовало?
- Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, - в противном случае это сделает сам Киев.
- Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
- Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.
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