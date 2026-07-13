Мужчина в Польше оскорблял украинских детей в автобусе: его задержали. ВИДЕО

Мужчина в Польше оскорблял украинских детей в автобусе. В настоящее время он задержан.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Инцидент произошел в Бельско-Бялой.

"Герой" в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно. Узнав об инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с просьбой принять надлежащие меры в связи с неадекватным поведением мужчины и унижением достоинства украинцев по национальному признаку.



В настоящее время этот человек уже задержан. Благодарим польских правоохранителей за быструю и правильную реакцию. Такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве.



В очередной раз призываем отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, что негативно сказывается на антиукраинских настроениях в польском обществе", — отметил Сибига.

Задержание подтвердил глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский.

"Любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предупреждением для каждого хейтера — вы не останетесь безнаказанными", — написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине 5 ракет для Patriot, а взамен получит в десять раз больше в случае угрозы, — СМИ

Издание RMF24 рассказало подробности.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №8 в Бельско-Бялой.

Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес украинских девушек и требовал, чтобы те "возвращались в Украину". Также он угрожал женщине, которая пыталась прекратить конфликт.

Городской перевозчик заявил, что задержанный мужчина является сотрудником компании, водителем автобуса, однако в последнее время он находился на больничном. Там также пообещали применить к нему дисциплинарные меры.

Читайте также: Между Киевом и Варшавой планируют запустить новый ежедневный поезд