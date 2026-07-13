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Новости Видео Антиукраинские заявления в Польше
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Мужчина в Польше оскорблял украинских детей в автобусе: его задержали. ВИДЕО

Мужчина в Польше оскорблял украинских детей в автобусе. В настоящее время он задержан.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел в Бельско-Бялой.

"Герой" в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно. Узнав об инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с просьбой принять надлежащие меры в связи с неадекватным поведением мужчины и унижением достоинства украинцев по национальному признаку.

В настоящее время этот человек уже задержан. Благодарим польских правоохранителей за быструю и правильную реакцию. Такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве.

В очередной раз призываем отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, что негативно сказывается на антиукраинских настроениях в польском обществе", — отметил Сибига.

Задержание подтвердил глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский.

"Любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предупреждением для каждого хейтера — вы не останетесь безнаказанными", — написал он.

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Издание RMF24 рассказало подробности.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №8 в Бельско-Бялой.

Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес украинских девушек и требовал, чтобы те "возвращались в Украину". Также он угрожал женщине, которая пыталась прекратить конфликт.

Городской перевозчик заявил, что задержанный мужчина является сотрудником компании, водителем автобуса, однако в последнее время он находился на больничном. Там также пообещали применить к нему дисциплинарные меры.

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Автор: 

Польша (9295) украинцы (3947)
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Топ комментарии
+6
Дякуємо, небайдужим Полякам, за дієву реакцію на дії московського орка проти дітей з України!!
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13.07.2026 14:48 Ответить
+5
Колись ************** будуть відловлювати і розбивати бейці!!
Фіксуйте все!! Будь ласка, створюйте бази даних!
Після війни по-безвізу нехай їдуть сотні тисяч туристів після фронту...
Вони заслуговують на " волинскую рєзню"...
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13.07.2026 14:38 Ответить
+4
Так, база даних хрюкаючих поляків потрібна. Спитають з кожного.
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13.07.2026 14:45 Ответить

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