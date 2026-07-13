Мужчина в Польше оскорблял украинских детей в автобусе: его задержали. ВИДЕО
Мужчина в Польше оскорблял украинских детей в автобусе. В настоящее время он задержан.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
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Инцидент произошел в Бельско-Бялой.
"Герой" в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно. Узнав об инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с просьбой принять надлежащие меры в связи с неадекватным поведением мужчины и унижением достоинства украинцев по национальному признаку.
В настоящее время этот человек уже задержан. Благодарим польских правоохранителей за быструю и правильную реакцию. Такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве.
В очередной раз призываем отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, что негативно сказывается на антиукраинских настроениях в польском обществе", — отметил Сибига.
Задержание подтвердил глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский.
"Любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предупреждением для каждого хейтера — вы не останетесь безнаказанными", — написал он.
Издание RMF24 рассказало подробности.
Инцидент произошел в автобусе маршрута №8 в Бельско-Бялой.
Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес украинских девушек и требовал, чтобы те "возвращались в Украину". Также он угрожал женщине, которая пыталась прекратить конфликт.
Городской перевозчик заявил, что задержанный мужчина является сотрудником компании, водителем автобуса, однако в последнее время он находился на больничном. Там также пообещали применить к нему дисциплинарные меры.
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