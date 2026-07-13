Чоловік у Польщі цькував українських дітей в автобусі: його затримано. ВIДЕО
Чоловік у Польщі цькував українських дітей в автобусі. Наразі його затримали.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Інцидент трапився у Бєльсько-Бялій.
"Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба. Дізнавшись про інцидент, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою.
Нині ця особа уже затримана. Дякуємо польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. Така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі.
Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", - зазначив Сибіга.
Затримання підтвердив глава МВС та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський.
"Будь-яка форма агресії зустріне рішучу реакцію держави. Нехай це стане застереженням для кожного хейтера - ви не будете безкарними", - написав він.
Видання RMF24 розповіло подробиці.
Інцидент стався в автобусі маршруту №8 в Бєльсько-Бялій.
Чоловік вигукував образи на адресу українських дівчат та вимагав, щоб ті "поверталися в Україну". Також він погрожував жінці, яка намагалася припинити конфлікт.
Міський перевізник заявив, що затриманий чоловік є працівником компанії, водієм автобуса, проте останнім часом він був на лікарняному. Там також пообіцяли застосувати дисциплінарні заходи щодо нього.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фіксуйте все!! Будь ласка, створюйте бази даних!
Після війни по-безвізу нехай їдуть сотні тисяч туристів після фронту...
Вони заслуговують на " волинскую рєзню"...