Політики, які розпалюють антиукраїнські настрої в Польщі, виглядають так, ніби геть вчаділи, - Косіняк-Камиш

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що політики, які нагнітають антиукраїнську риторику, "виглядають так, ніби геть вчаділи".

Про це він заявив на пресбрифінгу, цитує RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція глави Міністерства оборони Польщі на антиукраїнську риторику

Він відповідав на запитання, чи усвідомлюють наслідки ті політики, які підбурюють антиукраїнські настрої у Польщі.

"Не знаю, чи вони в ці останні дні взагалі щось усвідомлюють, бо виглядають так, ніби геть вчаділи... Усі ті, хто сьогодні в Польщі легко висловлює тезу, що підтримка України непотрібна, шкодить Польщі, шкодить безпеці польської держави, діють на шкоду Північноатлантичному Альянсу", — сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, дедалі частіше трапляються акти агресії, які є наслідком недбало кинутих у політичній дискусії випадів на адресу українців та нерозрізнення суперечки щодо історичних питань від підтримки українців, які зараз мешкають, навчаються чи працюють у Польщі.

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Що передувало?

Висловлювання очільника Міноборони стало реакцією, зокрема, на грубий словесний напад на українських дівчат-підлітків, що стався в місті Бєльсько-Бяла.

Видання RMF24 розповіло подробиці. Інцидент стався в автобусі маршруту №8. Чоловік вигукував образи на адресу українських дівчат та вимагав, щоб ті "поверталися в Україну". Також він погрожував жінці, яка намагалася припинити конфлікт.

Міський перевізник заявив, що затриманий чоловік є працівником компанії, водієм автобуса, проте останнім часом він був на лікарняному. Там також пообіцяли застосувати дисциплінарні заходи щодо нього.

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