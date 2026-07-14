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Новини Антиукраїнські заяви у Польщі Українці у Польщі
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Політики, які розпалюють антиукраїнські настрої в Польщі, виглядають так, ніби геть вчаділи, - Косіняк-Камиш

Косіняк-Камиш

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що політики, які нагнітають антиукраїнську риторику, "виглядають так, ніби геть вчаділи".

Про це він заявив на пресбрифінгу, цитує RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція глави Міністерства оборони Польщі на антиукраїнську риторику

Він відповідав на запитання, чи усвідомлюють наслідки ті політики, які підбурюють антиукраїнські настрої у Польщі.

"Не знаю, чи вони в ці останні дні взагалі щось усвідомлюють, бо виглядають так, ніби геть вчаділи... Усі ті, хто сьогодні в Польщі легко висловлює тезу, що підтримка України непотрібна, шкодить Польщі, шкодить безпеці польської держави, діють на шкоду Північноатлантичному Альянсу", — сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, дедалі частіше трапляються акти агресії, які є наслідком недбало кинутих у політичній дискусії випадів на адресу українців та нерозрізнення суперечки щодо історичних питань від підтримки українців, які зараз мешкають, навчаються чи працюють у Польщі.

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Що передувало?

  • Висловлювання очільника Міноборони стало реакцією, зокрема, на грубий словесний напад на українських дівчат-підлітків, що стався в місті Бєльсько-Бяла.

  • Видання RMF24 розповіло подробиці.

    Інцидент стався в автобусі маршруту №8.

    Чоловік вигукував образи на адресу українських дівчат та вимагав, щоб ті "поверталися в Україну". Також він погрожував жінці, яка намагалася припинити конфлікт.

  • Міський перевізник заявив, що затриманий чоловік є працівником компанії, водієм автобуса, проте останнім часом він був на лікарняному. Там також пообіцяли застосувати дисциплінарні заходи щодо нього.

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Автор: 

Польща (9594) українці (2776) Косіняк-Камиш Владислав (100)
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Топ коментарі
+6
Хочеться запитать: "А це той самий Косіняк-Камиш, який волав про недопустимість установки прапорів УПА, на бронемашини польського виробництва, передані ЗСУ?"
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14.07.2026 16:54 Відповісти
+3
Польша 🇵🇱 ❤️ 🇺🇦Україна !!!...
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14.07.2026 16:53 Відповісти
+3
І не тільки. Як і кожен польський політик, він має хоча б раз в місяць плюнути лайном в бік українців. Звичайно їм ті Волинські події пофігу, просто вони банально ревнують до боротьби України, ще та імперська гонорея загострються час від часу. Словом, важке життя польське.
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14.07.2026 17:02 Відповісти

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