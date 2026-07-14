Політики, які розпалюють антиукраїнські настрої в Польщі, виглядають так, ніби геть вчаділи, - Косіняк-Камиш
Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що політики, які нагнітають антиукраїнську риторику, "виглядають так, ніби геть вчаділи".
Про це він заявив на пресбрифінгу, цитує RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Реакція глави Міністерства оборони Польщі на антиукраїнську риторику
Він відповідав на запитання, чи усвідомлюють наслідки ті політики, які підбурюють антиукраїнські настрої у Польщі.
"Не знаю, чи вони в ці останні дні взагалі щось усвідомлюють, бо виглядають так, ніби геть вчаділи... Усі ті, хто сьогодні в Польщі легко висловлює тезу, що підтримка України непотрібна, шкодить Польщі, шкодить безпеці польської держави, діють на шкоду Північноатлантичному Альянсу", — сказав Косіняк-Камиш.
За його словами, дедалі частіше трапляються акти агресії, які є наслідком недбало кинутих у політичній дискусії випадів на адресу українців та нерозрізнення суперечки щодо історичних питань від підтримки українців, які зараз мешкають, навчаються чи працюють у Польщі.
Що передувало?
- Висловлювання очільника Міноборони стало реакцією, зокрема, на грубий словесний напад на українських дівчат-підлітків, що стався в місті Бєльсько-Бяла.
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Видання RMF24 розповіло подробиці.
Інцидент стався в автобусі маршруту №8.
Чоловік вигукував образи на адресу українських дівчат та вимагав, щоб ті "поверталися в Україну". Також він погрожував жінці, яка намагалася припинити конфлікт.
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Міський перевізник заявив, що затриманий чоловік є працівником компанії, водієм автобуса, проте останнім часом він був на лікарняному. Там також пообіцяли застосувати дисциплінарні заходи щодо нього.
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