В Польше поляк избил поляка, приняв его за украинца: пострадавший получил перелом носа и челюсти, - RMF

В польском городе Лодзь произошел жестокий инцидент на почве ксенофобии. Местный житель нанес телесные повреждения своему соотечественнику, посчитав, что тот - гражданин Украины.

Об этом сообщает польское радио "RMF", пишет Цензор.НЕТ.

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Что известно об инциденте?

Инцидент произошел 11 июля прямо на улице. Нападавший обратил внимание на мужчину, который разговаривал по телефону. Услышав разговор (или неправильно интерпретировав язык общения), злоумышленник решил, что перед ним украинец.

Реакция была мгновенной и агрессивной: нападавший ударил мужчину кулаком по голове. Во время избиения он кричал, что "иностранцу" не место в Польше.

Однако пострадавший на самом деле оказался этническим поляком.

В результате внезапного нападения мужчина получил серьезные травмы: перелом носа и челюсти.

Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу. Впоследствии он написал заявление в правоохранительные органы. Теперь полиция Лодзи разыскивает нападавшего, которому, помимо обвинений в нанесении тяжких телесных повреждений, вероятно, грозит статья за разжигание межнациональной вражды - несмотря на то, что пострадавший оказался его же земляком.

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