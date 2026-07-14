У Польщі поляк побив поляка, сплутавши його з українцем: потерпілий з переломом носа і щелепи, - RMF

Жорстокий інцидент на ґрунті ксенофобії стався у польському місті Лодзь. Місцевий житель скалічив свого ж співвітчизника, оскільки вирішив, що той - громадянин України.

Про це повідомляє польське радіо "RMF", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

Подія трапилася 11 липня посеред вулиці. Нападник звернув увагу на чоловіка, який розмовляв телефоном. Почувши розмову (або неправильно інтерпретувавши мову спілкування), зловмисник вирішив, що перед ним українець.

Реакція була миттєвою та агресивною: нападник вдарив чоловіка кулаком у голову. Під час побиття він вигукував те, що "іноземцю" не місце в Польщі.

Однак постраждалий насправді виявився етнічним поляком.

Внаслідок раптового нападу чоловік отримав серйозні травми: перелом носа та щелепи.

Постраждалого негайно госпіталізували до лікарні. Згодом він написав заяву до правоохоронних органів. Тепер поліція Лодзі розшукує нападника, якому, окрім звинувачень у нанесенні важких тілесних ушкоджень, ймовірно, загрожує стаття за розпалювання міжнаціональної ворожнечі - попри те, що постраждав його ж земляк.

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