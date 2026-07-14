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Новини Антиукраїнська пропаганда в Польщі
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У Польщі поляк побив поляка, сплутавши його з українцем: потерпілий з переломом носа і щелепи, - RMF

У Польщі чоловік жорстоко побив земляка, переплутавши його з українцем

Жорстокий інцидент на ґрунті ксенофобії стався у польському місті Лодзь. Місцевий житель скалічив свого ж співвітчизника, оскільки вирішив, що той - громадянин України.

Про це повідомляє польське радіо "RMF", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

Подія трапилася 11 липня посеред вулиці. Нападник звернув увагу на чоловіка, який розмовляв телефоном. Почувши розмову (або неправильно інтерпретувавши мову спілкування), зловмисник вирішив, що перед ним українець.

Реакція була миттєвою та агресивною: нападник вдарив чоловіка кулаком у голову. Під час побиття він вигукував те, що "іноземцю" не місце в Польщі.

Однак постраждалий насправді виявився етнічним поляком.

Внаслідок раптового нападу чоловік отримав серйозні травми: перелом носа та щелепи.

Постраждалого негайно госпіталізували до лікарні. Згодом він написав заяву до правоохоронних органів. Тепер поліція Лодзі розшукує нападника, якому, окрім звинувачень у нанесенні важких тілесних ушкоджень, ймовірно, загрожує стаття за розпалювання міжнаціональної ворожнечі - попри те, що постраждав його ж земляк.

Також читайте: Група молодиків побила 19-річного українця за розмову рідною мовою у Польщі, - ЗМІ

Автор: 

ксенофобія (54) Польща (9594) Україна (7636)
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Топ коментарі
+21
Friendly fire.
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14.07.2026 17:01 Відповісти
+18
Поляки так нічому і не навчилися і лізуть на ті самі граблі, ну що ж..це їх право.
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14.07.2026 17:00 Відповісти
+15
Час вже Навроцькому пред'явити звинувачення за статею за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Поки країна остаточно не перетворилась на ксенофобську помийку.
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14.07.2026 17:36 Відповісти

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