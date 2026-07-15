Німеччина долучиться до навчань "Коаліції охочих" у Польщі

Німеччина візьме участь у військових навчаннях за участі країн "Коаліції охочих", які вперше пройдуть у Польщі, попри попередні заяви про відмову.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє DW.

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Рішення змінено: Німеччина долучається до навчань

Речник уряду Штефан Корнеліус заявив, що федеральний уряд ще визначає формат участі.

За його словами, це питання також планують обговорити на засіданні німецько-французької ради з питань безпеки та оборони.

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Перші навчання Коаліції: формат і учасники

"Коаліція охочих" на зустрічі в Парижі за пропозицією Франції домовилася про проведення перших навчань багатонаціональних сил для підтримки України. Перші маневри мають відбутися в Польщі.

Навчання планують провести у невеликому форматі. Спочатку перевірять структури управління та механізми ухвалення рішень.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв, що серед учасників, окрім Польщі, також будуть Франція та Велика Британія.

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