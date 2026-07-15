З Німеччини та Італії екстрадували до України екснардепа та посадовця, яких підозрюють в економічних злочинах, - генпрокурор Кравченко. ФОТО

Цього тижня за запитами Офісу Генерального прокурора Німеччина та Італія передали Україні двох осіб, які роками намагалися уникнути відповідальності за багатомільйонні економічні злочини.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Екстрадиція з Німеччини колишнього депутата

Зокрема, з Німеччини екстрадовано колишнього народного депутата України VIII скликання. Він обвинувачується у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн.

За даними слідства, у 2017 році за його участі через брокерські компанії було проведено 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. Ці угоди мали заздалегідь визначений результат і створювали лише видимість законного інвестиційного доходу.

У такий спосіб було легалізовано 19,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

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Екстрадиція з Італії посадовця

З Італії екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту підприємства.

Слідство підозрює посадовця у розтраті коштів підприємства та його акціонера, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Загальна сума завданих збитків становить майже 944 тисячі доларів США.

За словами генпрокурора, сьогодні обидва вже в Україні. Один фігурант постане перед судом, щодо іншого триває досудове розслідування.

"Це не випадковість і не поодинокий успіх. Це результат системної роботи Офісу Генерального прокурора, українських правоохоронців та наших міжнародних партнерів. Міжнародний розшук, правова допомога й екстрадиція – це дієві механізми, коли вони підкріплені професійною роботою, наполегливістю та довірою між державами. Ми послідовно повертаємо в Україну тих, хто вважає, що кордон може стати захистом від відповідальності", - наголосив Кравченко.

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