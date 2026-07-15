Из Германии и Италии экстрадировали в Украину экс-нардепа и чиновника, подозреваемых в экономических преступлениях, - генпрокурор Кравченко. ФОТО

На этой неделе по запросам Офиса Генерального прокурора Германия и Италия передали Украине двух человек, годами пытавшихся избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Экстрадиция из Германии бывшего депутата

В частности, из Германии экстрадирован бывший народный депутат Украины VIII созыва. Он обвиняется в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн. грн.

По данным следствия, в 2017 году при его участии через брокерские компании была проведена 71 циклическая операция с облигациями внутреннего государственного займа. Эти соглашения имели заблаговременно определенный итог и создавали только видимость законного инвестиционного дохода.

Таким образом, было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт уже находится на рассмотрении суда.

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Экстрадиция из Италии должностного лица

Из Италии экстрадирован бывший руководитель финансового департамента предприятия.

Следствие подозревает должностное лицо в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 944 тысячи долларов США.

По словам генпрокурора, сегодня оба уже в Украине. Один фигурант предстанет перед судом, в отношении другого идет досудебное расследование.

"Это не случайность и не единичный успех. Это результат системной работы Офиса Генерального прокурора, украинских правоохранителей и наших международных партнеров. Международный розыск, правовая помощь и экстрадиция - это действенные механизмы, когда они подкреплены профессиональной работой, настойчивостью и доверием между государствами. Мы последовательно возвращаем в Украину тех, кто считает, что граница может стать защитой от ответственности", – подчеркнул Кравченко.

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