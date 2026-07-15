Из Германии и Италии экстрадировали в Украину экс-нардепа и чиновника, подозреваемых в экономических преступлениях, - генпрокурор Кравченко. ФОТО
На этой неделе по запросам Офиса Генерального прокурора Германия и Италия передали Украине двух человек, годами пытавшихся избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Экстрадиция из Германии бывшего депутата
В частности, из Германии экстрадирован бывший народный депутат Украины VIII созыва. Он обвиняется в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн. грн.
По данным следствия, в 2017 году при его участии через брокерские компании была проведена 71 циклическая операция с облигациями внутреннего государственного займа. Эти соглашения имели заблаговременно определенный итог и создавали только видимость законного инвестиционного дохода.
Таким образом, было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт уже находится на рассмотрении суда.
Экстрадиция из Италии должностного лица
Из Италии экстрадирован бывший руководитель финансового департамента предприятия.
Следствие подозревает должностное лицо в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 944 тысячи долларов США.
По словам генпрокурора, сегодня оба уже в Украине. Один фигурант предстанет перед судом, в отношении другого идет досудебное расследование.
"Это не случайность и не единичный успех. Это результат системной работы Офиса Генерального прокурора, украинских правоохранителей и наших международных партнеров. Международный розыск, правовая помощь и экстрадиция - это действенные механизмы, когда они подкреплены профессиональной работой, настойчивостью и доверием между государствами. Мы последовательно возвращаем в Украину тех, кто считает, что граница может стать защитой от ответственности", – подчеркнул Кравченко.
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А злочинна зебанда своїх не здає, бо страшно!😬