Грабежи и похищение денег: полиция экстрадировала из Словакии организатора банды. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Прикарпатье предстанет перед судом 40-летний военнослужащий, который организовал вооруженную банду под видом силовых структур и более двух лет скрывался от правосудия за границей.

Мужчину разыскали в Словакии и официально экстрадировали в Украину, передает Цензор.НЕТ.

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Нападения на блокпостах и похищение сейфов

По данным следствия, обвиняемый создал и возглавил устойчивую вооруженную группу, участники которой имели боевой опыт и навыки обращения с оружием. В течение ноября 2023 – апреля 2024 года злоумышленники тщательно готовили и совершали серию дерзких нападений. Они тщательно изучали потенциальные объекты, просчитывали маршруты, системы видеонаблюдения, использовали методы конспирации и специальный транспорт.

Среди задокументированных эпизодов деятельности банды:

Ограбление предпринимателя: участники группировки, переодетые в камуфляжную одежду, остановили автомобиль предпринимателя на недействующем блокпосту и, угрожая оружием, завладели деньгами.

Нападение на инкассаторов: злоумышленники с применением насилия напали на инкассаторский автомобиль на трассе между Львовом и Ивано-Франковском. В целом в результате этих нападений фигуранты завладели суммой в более чем 8 миллионов гривен.

Кража из обменного пункта: в Ивано-Франковском районе члены банды похитили целый сейф с деньгами непосредственно из пункта обмена валют.

Во время обысков правоохранители также зафиксировали факты незаконного хранения членами группировки оружия и боеприпасов.

Задержание за границей и суд

После совершения преступлений лидер банды сбежал из Украины и был объявлен в международный розыск. Благодаря эффективному международному сотрудничеству прикарпатские полицейские совместно с иностранными коллегами задержали фигуранта на территории Словацкой Республики.

9 июня 2026 года организатора схемы передали Украине, а уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Мужчине инкриминируют создание и участие в вооруженной банде, разбой, кражу в особо крупных размерах, а также незаконное обращение с боеприпасами в составе организованной группы.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









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