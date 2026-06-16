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Грабежи и похищение денег: полиция экстрадировала из Словакии организатора банды. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Прикарпатье предстанет перед судом 40-летний военнослужащий, который организовал вооруженную банду под видом силовых структур и более двух лет скрывался от правосудия за границей.

Мужчину разыскали в Словакии и официально экстрадировали в Украину, передает Цензор.НЕТ.

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Нападения на блокпостах и похищение сейфов

По данным следствия, обвиняемый создал и возглавил устойчивую вооруженную группу, участники которой имели боевой опыт и навыки обращения с оружием. В течение ноября 2023 – апреля 2024 года злоумышленники тщательно готовили и совершали серию дерзких нападений. Они тщательно изучали потенциальные объекты, просчитывали маршруты, системы видеонаблюдения, использовали методы конспирации и специальный транспорт.

Среди задокументированных эпизодов деятельности банды:

  • Ограбление предпринимателя: участники группировки, переодетые в камуфляжную одежду, остановили автомобиль предпринимателя на недействующем блокпосту и, угрожая оружием, завладели деньгами.

  • Нападение на инкассаторов: злоумышленники с применением насилия напали на инкассаторский автомобиль на трассе между Львовом и Ивано-Франковском. В целом в результате этих нападений фигуранты завладели суммой в более чем 8 миллионов гривен.

  • Кража из обменного пункта: в Ивано-Франковском районе члены банды похитили целый сейф с деньгами непосредственно из пункта обмена валют.

Во время обысков правоохранители также зафиксировали факты незаконного хранения членами группировки оружия и боеприпасов.

Задержание за границей и суд

После совершения преступлений лидер банды сбежал из Украины и был объявлен в международный розыск. Благодаря эффективному международному сотрудничеству прикарпатские полицейские совместно с иностранными коллегами задержали фигуранта на территории Словацкой Республики.

9 июня 2026 года организатора схемы передали Украине, а уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Мужчине инкриминируют создание и участие в вооруженной банде, разбой, кражу в особо крупных размерах, а также незаконное обращение с боеприпасами в составе организованной группы.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Прикарпатье будут судить экстрадированного из Словакии организатора банды
На Прикарпатье будут судить экстрадированного из Словакии организатора банды
На Прикарпатье будут судить экстрадированного из Словакии организатора банды
На Прикарпатье будут судить экстрадированного из Словакии организатора банды

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Автор: 

Нацполиция (16988) Словакия (1163) экстрадиция (590) Ивано-Франковская область (1002) Офис Генпрокурора (3154)
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Тренувався мабуть, отой злодій-військовозобов'язаний на людях, щоб окупантів московських знищувати та кабміндічів з ригоАНАЛЬНИМИ халуями??!?!
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16.06.2026 15:40 Ответить
У глибокому тилу воюючої країни півроку діє банда під виглядом силових структур! А То що вже казати за ворожі ДРГ!?
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16.06.2026 15:42 Ответить
 
 