Розбійні напади та викрадення грошей: поліція екстрадувала зі Словаччиини організатора банди. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті постане перед судом 40-річний військовослужбовець, який організував озброєну банду під виглядом силових структур та понад два роки переховувався від правосуддя за кордоном.

Чоловіка розшукали у Словаччині та офіційно екстрадували в Україну, передає Цензор.НЕТ.

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Напади на блокпостах та викрадення сейфів

За даними слідства, обвинувачений створив та очолив стійку озброєну групу, учасники якої мали бойовий досвід і навички поводження зі зброєю. Упродовж листопада 2023 – квітня 2024 року зловмисники ретельно готували та вчиняли серію зухвалих нападів. Вони ретельно вивчали потенційні об’єкти, прораховували маршрути, системи відеоспостереження, використовували методи конспірації та спеціальний транспорт.

Серед задокументованих епізодів діяльності банди:

Пограбування підприємця: учасники угруповання, переодягнені в камуфляжний одяг, зупинили автомобіль підприємця на недіючому блокпості та, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима.

Напад на інкасаторів: зловмисники із застосуванням насильства напали на інкасаторську автівку на трасі між Львовом та Івано-Франківськом. Загалом унаслідок цих нападів фігуранти заволоділи сумою у понад 8 мільйонів гривень.

Крадіжка з обмінника: в Івано-Франківському районі члени банди викрали цілий сейф із грошима безпосередньо з пункту обміну валют.

Під час обшуків правоохоронці також задокументували факти незаконного зберігання членами угруповання зброї та боєприпасів.

Затримання за кордоном та суд

Після вчинення злочинів лідер банди втік з України та був оголошений у міжнародний розшук. Завдяки ефективній міжнародній співпраці прикарпатські поліцейські спільно з іноземними колегами затримали фігуранта на території Словацької Республіки.

9 червня 2026 року організатора схеми передали Україні, а вже наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку інкримінують створення та участь в озброєній банді, розбій, крадіжку в особливо великих розмірах, а також незаконне поводження з боєприпасами у складі організованої групи.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.









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