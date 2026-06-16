У Харкові розслідують службову недбалість посадовиці у справах дітей після загибелі 4-річного хлопчика. ФОТОрепортаж

У Харкові начальниці однієї з районних служб у справах дітей повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до трагічної загибелі 4-річної дитини.

За даними слідства, у травні 2026 року 4-річний малюк випав із вікна квартири на четвертому поверсі та помер від отриманих травм. Як з’ясувалося, цієї трагедії можна було б уникнути, якби профільна служба належним чином виконувала свої обов'язки, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Родина перебувала на обліку соціальних служб із червня 2023 року. Тоді немовля вилучили у матері прямо біля сміттєзвалища, де вона разом із цивільним чоловіком збирала картон. У дитини зафіксували пахову грижу та гематому на голові.

Попри очевидну відсутність стабільного доходу та неспроможність жінки доглядати за сином, уже за місяць підозрювана посадовиця особисто ініціювала повернення хлопчика матері. При цьому вона приховала від комісії факти тілесних ушкоджень у дитини та навіть не намагалася з’ясувати причини їх появи.

Надалі до служби неодноразово надходили тривожні повідомлення:

Лікарі били на сполох через необхідність термінової операції для дитини, відсутність щеплень та невиконання медичних приписів.

Соцпрацівники фіксували хронічний неналежний догляд та повну відсутність продуктів харчування в домі.

Коли мати взагалі перестала виходити на зв'язок із соцслужбами, очільниця відомства не вжила жодних заходів для негайного вилучення хлопчика з небезпечного середовища. З початку 2024 року посадовиця повністю втратила контроль над родиною, обмежуючись лише формальним паперовим листуванням із поліцією.

Через таку бездіяльність служба навіть не знала, що у жінки народилася ще одна дитина, яка так само щодня перебувала в умовах ризику для життя.

Слідство наголошує: за умови вчасного та законного реагування посадовиці, 4-річного хлопчика можна було б урятувати. Досудове розслідування триває.











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